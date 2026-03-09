Samo se okrenu i odu: Ova tri horoskopska znaka lako odustaju

Iako to ne znači da su slabiji, njihov odgovor na izazove je često "bjekstvo", a ne konfrontacija. Evo o kojim znakovima je riječ.

Svi se ponekad osjećamo obeshrabreno, ali kod nekih ljudi reakcija na stres je povlačenje ili potpuno odustajanje.

Astrologija nam može pomoći da razumijemo zašto određeni horoskopski znakovi češće biraju ovakvu reakciju – često je to rezultat kombinacije emotivne osjetljivosti, straha od neuspjeha i manjka strpljenja.

Iako to ne znači da su slabiji, njihov odgovor na izazove je često "bjekstvo", a ne konfrontacija, prenosi B92.

Ribe

Ribe su izuzetno emotivne i njihova osjećanja mogu biti toliko snažna da ih preplave kada situacija postane zahtjevna. Umjesto da se suoče sa prblemom, Ribe se često povlače u svoj unutrašnji svijet ili traže način da pobjegnu od stvarnosti.

Kada osjete da gube kontrolu, radije odustanu nego da se bore, što pokazuje koliko im podrška i nježno usmjeravanje mogu biti važni.

Vaga

Vage izbjegavaju sukobe i teško podnose stres, pa im često nedostaje odlučnosti u haotičnim ili emotivno napornim situacijama.

Svaki izbor im može izazvati sumnju i unutrašnju dilemu, pa umjesto da rizikuju grešku, radije se povlače. Jasna podrška i osjećaj sigurnosti ključni su za njihovu istrajnost, jer bez toga lako mogu pomisliti: "Možda ovo ipak nije za mene".

Blizanci

Blizanci su radoznali i lako se oduševe novim iskustvima, ali isto tako brzo gube interesovanje ako stvari ne idu glatko.

Njihova snaga je u fleksibilnosti i prilagodljivosti, ali kada naiđu na dosadu ili emotivni teret, biraju povlačenje umjesto istrajnosti. To ih može učiniti nepredvidivim, ali im takođe omogućava da brzo pronađu nova interesovanja i motivaciju.