6 stvari na koje su Jugosloveni davali bogatstvo, a danas su beskorisne

Imali su svoje tradicije i želje, koje je bilo teško ispuniti. I ovd‌je ne govorimo ni o čemu duhovnom. Tokom nastanka i razvoja Jugoslavije ljudi su bili skromni, ali su vrijednim radom stvarali i "kućili kuću".

Prestiž se pokazivao kroz sitne predmete na koje su davali veliki novac. Tada su ovi predmeti bili vrijedniji od zlata, prenosili su se kroz porodično nasljeđe i činilo se da im je vrijednost samo rasla.

Fiksni telefon

Možemo pozvati bilo koga, bilo gd‌je, bilo kada, zahvaljujući modernim pametnim telefonima, koji mogu da dosegnu čak i najudaljeniji dio planete. Ali u prošlosti, ljudi su koristili telefonske govornice ili čekali u redovima u javnim kol centrima.

Ovi centri su bili opremljeni fiksnim telefonima, koje je bilo teško instalirati kod kuće. Ljudi bi se prijavili za prilično skupu instalaciju i čekali godinama.

Veza nije bila najbolja: tiha, sa pozadinskom bukom i pucketanjem, ali svi su to opraštali. Jugosloveni su često išli kod svojih komšija koji su imali fiksni telefon kako bi pozvali rođake u drugim krajevima zemlje.

Danas d‌jeca i ne znaju za fiksni telefon i čemu je uopšte služio.

Vitrine

U Jugoslaviji je bilo nemoguće zamisliti pristojan stan bez vitrine.

Njihova popularnost je dostigla vrhunac 1980-ih. Ovaj sistem za skladištenje, koji se sastojao od nekoliko dijelova ormarića sa providnim staklom, bio je izuzetno popularan među stanovništvom. Koristili su se za knjige, televizore i posuđe.

Kasnije je bila pomama za plakarima a oni nisu bili baš pristupačni, pa je trebalo dosta vremena da se uštedi za željeni plakar. S obzirom na sve ovo, ovaj sistem za skladištenje je kupljen da traje.

Takav namještaj je zaista neuništiv, pa pojedine kuće i danas imaju ormar "od zida do zida" koji se nije pomjerio već 40 godina i više.

I dok su se nekada ovi futuristički komadi mogli pronaći u gotovo svakom domaćinstvu: od Vardara pa do Triglava, danas su prava rijetkost, a njihova vrijednost na globalnom tržištu dostiže iznose koji šokiraju.

Kristal

Kristal se oduvijek smatrao luksuznim predmetom. Tradicionalno se davao kao poklon za vjenčanja i godišnjice, a zatim ponosno izlagao na istaknuto mjesto. Vaze su skoro uvijek činile centralni dio kristalnog aranžmana.

Bile su teške, sa rezbarenim stranama koje su lijepo reflektovale svjetlost. Kristal se smatrao najvažnijim znakom bogatstva.

Bio je dostupan samo tokom većih praznika: džem i bombone su se služili u činijama, a šampanjac se sipao u čaše, kako bi sve bilo baš kao kod normalnih ljudi.

Danas ljudi ne vode računa o ovom nekada neprocjenjivom posuđu. Mnogi ga ili odmah bacaju ili ga, bez žaljenja, uključuju u svakodnevnu upotrebu.

Pribor za jelo

Jugoslovenke su ponosno pokazivale svoj pribor za jelo samo u posebnim prilikama i za ugledne goste.

Prisustvo kompleta pribora za jelo označavalo je visok status domaćina, jer se nalazio na stolovima inteligencije, pa čak i partijskog rukovodstva. Kompleti su obuhvatali širok spektar predmeta.

Bilo je skoro desetak vrsta samo tanjira, kao i posudice za sos, činije za supu sa i bez poklopca, servisi za čaj i mnogi drugi predmeti koji su rijetko korišćeni u cjelosti.

Danas većina ljudi preferira minimalizam ili radove savremenih umjetnika, pa stoga oslikani tanjiri i tacne više ne izazivaju iste uzdahe divljenja.

Tepisi

Tepisi su sinonim doba Jugoslavije.

Kačeni su na zidove, ređani na podu, kako bi se stvorila tiha, topla, prijatna i jednostavno lijepa atmosfera. Tepih se smatrao obilježjem blagostanja i prosperiteta porodice. Ljudi su se ređali da ih kupe, nabavljali su se preko veza ili kupovali od spekulanata po pretjerano visokim cijenama.

Često su znali da podignu i kredit kako bi kupili tepisone "od zida do zida" i tako ušuškali dom. Tepisi su davani kao svadbeni pokloni i prenosili se kao porodično nasljeđe.

Ovih dana ljudi pokušavaju da se riješe ovih „sakupljača prašine“, birajući hladan laminat ili udoban parket.

Bunda

Žena koja ima bundu smatrana je damom u Jugoslaviji. Muževi su dopuštali ženama da za ovaj komad izdvoje nekoliko rata kako bi ponosno obukle istu u specijalnim prilikama.

Pored bunde žene su nosile i lisice oko vrata i krznene kape. Današnja žena ne može ni da zamisli da oko vrata nosi prepariranu životinju.

(Kurir)