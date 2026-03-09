Logo
Putin: Rusija bi mogla da preusmjeri isporuke nafte

Предсједник Русије Владимр Путин.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi Rusija mogla da preusmjeri isporuke nafte i gasa iz Evrope ka drugim kupcima prije nego što EU odluči da joj "zalupi vrata".

"Vlada procjenjuje mogućnost prekida isporuke goriva evropskom tržištu ne čekajući da nam se vrata demonstrativno zalupe pred nosom. Zadatak je da se to uradi sada i da se te količine preusmjere sa evropskih na druga, perspektivnija tržišta i, što je najvažnije, da se tamo učvrstimo", naveo je Putin.

On je dodao da zemlje EU planiraju da od 25. aprila uvedu dodatna ograničenja na ruske energente, uključujući i tečni prirodni gas, koji će biti potpuno zabranjen 2027. godine.

