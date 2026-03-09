Logo
Orban: Od ponoći ograničenje cijene benzina i dizela

SRNA

09.03.2026

18:13

Премијер Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Vlada ograničava cijenu benzina i dizela zbog situacije sa naftom na Bliskom istoku.

Ograničenje stupa na snagu u ponoć, a utvrđeno je da bi se mađarski građani, poljoprivrednici i preduzetnici zaštitili od visokih cijena goriva.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio da li će poslati trupe na tlo Irana

Orban je rekao da će cijena benzina biti 595 forinti /1,51 evro/, a dizela 615 forinti /1,56 evra/.

- Kako bi se ove cijene održale biće otvorene državne rezerve - naveo je Orban.

On je naveo da će se zaštićena cijena odnositi samo za vozila sa mađarskim registarskim tablicama i da će važiti za fizička lica, poljoprivrednike, prevoznike i preduzetnike.

vatra pozar

Hronika

Vatra na imanju se otela kontroli: Muškarac stradao u požaru

Zbor rata na Bliskom istoku i iranske blokade Ormuškog moreuza cijena nafte "brent" po barelu porasla je do jutros na 120 dolara.

