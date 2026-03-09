Logo
Large banner

Tramp otkrio da li će poslati trupe na tlo Irana

Izvor:

Tanjug

09.03.2026

18:08

Komentari:

0
Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da "nije ni blizu" odluke da pošalje američke trupe da uđu na tlo Irana kako bi se zaštitio nuklearni materijal u gradu Isfahanu, prenio je Njujork post.

On je takođe rekao da nije zadovoljan što je Modžtaba Hamnei, sin ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u američko-izraelskom napadu na Teheran, izabran za novog vrhovnog lidera Irana.

vatra pozar

Hronika

Vatra na imanju se otela kontroli: Muškarac stradao u požaru

Tramp nije ponovio prethodnu prijetnju da novi vrhovni vjerski vođa Irana "neće dugo trajati" bez njegovog odobrenja, kao što nije naveo ni kako namjerava da pristupi novom ajatolahu.

- Neću vam reći. Nisam zadovoljan njim - rekao je Tramp.

Govoreći o načinu na koji namjerava da riješi problem rasta cijena nafte izazvanog ratom sa Iranom, on je rekao da će "svi biti veoma zadovoljni" njegovim planom.

- Imam plan za sve, u redu? Bićete veoma zadovoljni - rekao je Tramp, ali nije ponudio više detalja.

marke ilu novcanik

Ekonomija

Ministar potvrdio da će se loše prognoze obistiniti

On je istakao da će sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanijahuom razgovarati o tome kada će se završiti vojni napadi na Iran, sugerišući da bi odluka bila "zajednička".

- Mislim da će to biti malo uzajamno. Donijeću odluku u pravo vrijeme, ali sve će biti uzeto u obzir - rekao je Tramp.

On je ponovio tvrdnje da je Iran navodno "htio da uništi Izrael i sve oko njega".

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Ivica Dačić se oglasio iz bolnice: ''Pet dana sam bio između života i smrti''

- Radili smo zajedno. Uništili smo zemlju koja je željela da uništi Izrael - tvrdi Tramp.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стрес

Zdravlje

Da li stres može "prizvati" rak?

1 h

0
Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

Hronika

Prevario dostavljače hrane na bizaran način, pa završio iza rešetaka

1 h

0
Чистач

Zanimljivosti

Osvojio bogatstvo na lutriji, a danas radi kao đubretar - otkrio šta je uradio sa parama

1 h

0
Дјечак (5) сам изашао из вртића: Пронађен код мајке, отац бијесан након инцидента

Hronika

Dječak (5) sam izašao iz vrtića: Pronađen kod majke, otac bijesan nakon incidenta

1 h

0

Više iz rubrike

Иранска ракета

Svijet

Iran poslao raketu s posebnom porukom u Izrael

2 h

0
Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран

Svijet

Trampov plan za Gazu na čekanju zbog američko-izraelskog napada na Iran

2 h

0
Драма у хотелу - 13 гостију завршило у болници

Svijet

Drama u hotelu - 13 gostiju završilo u bolnici

3 h

0
Мајка убила сина (14) и кћерку (11), па пресудила себи

Svijet

Majka ubila sina (14) i kćerku (11), pa presudila sebi

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.03.2026.

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner