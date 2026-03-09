Tramp otkrio da li će poslati trupe na tlo Irana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da "nije ni blizu" odluke da pošalje američke trupe da uđu na tlo Irana kako bi se zaštitio nuklearni materijal u gradu Isfahanu, prenio je Njujork post.

On je takođe rekao da nije zadovoljan što je Modžtaba Hamnei, sin ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u američko-izraelskom napadu na Teheran, izabran za novog vrhovnog lidera Irana.

Tramp nije ponovio prethodnu prijetnju da novi vrhovni vjerski vođa Irana "neće dugo trajati" bez njegovog odobrenja, kao što nije naveo ni kako namjerava da pristupi novom ajatolahu.

- Neću vam reći. Nisam zadovoljan njim - rekao je Tramp.

Govoreći o načinu na koji namjerava da riješi problem rasta cijena nafte izazvanog ratom sa Iranom, on je rekao da će "svi biti veoma zadovoljni" njegovim planom.

- Imam plan za sve, u redu? Bićete veoma zadovoljni - rekao je Tramp, ali nije ponudio više detalja.

On je istakao da će sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanijahuom razgovarati o tome kada će se završiti vojni napadi na Iran, sugerišući da bi odluka bila "zajednička".

- Mislim da će to biti malo uzajamno. Donijeću odluku u pravo vrijeme, ali sve će biti uzeto u obzir - rekao je Tramp.

On je ponovio tvrdnje da je Iran navodno "htio da uništi Izrael i sve oko njega".

- Radili smo zajedno. Uništili smo zemlju koja je željela da uništi Izrael - tvrdi Tramp.