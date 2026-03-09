Logo
Majka ubila sina (14) i kćerku (11), pa presudila sebi

ATV

09.03.2026

15:12

Мајка убила сина (14) и кћерку (11), па пресудила себи
Monika Rubača (44) ubila je svoje dvoje male djece, četrnaestogodišnjeg Džoša i jedanaestogodišnju Emu, u njihovim sobama u njihovoj kući na Floridi 26. februara. Ričard Džejms (45), njen suprug, bio je u to vrijeme na poslovnom putu i ​​pozvao je policiju nakon što nije čuo ništa od svoje supruge dan i po.

Policajci poslati na adresu njihove luksuzne kuće u ranču Lejkvud, vrijedne 1,4 miliona funti (oko 1,6 miliona evra), dočekani su onim što je opisano kao "mjesto nasilnog zločina", prenosi Metro.

Prema lokalnim medijima, policija je stigla u rezidenciju da izvrši rutinsku provjeru zdravstvenog stanja, ali su „zamjenici primjetili okolnosti koje su zahtijevale da uđu u rezidenciju".

Zaključeno je da su njih troje pretrpeli "traumatske povrede", a istražioci sumnjaju da je njihova smrt unaprijed isplanirana.

Dodali su da se vjeruje da je Monika "znala šta radi" kada je izvršila ubistvo i samoubistvo.

"Ne razumijemo šta se dešava sa ljudima i njihovim mentalnim zdravljem i šta se dešava iza zatvorenih vrata. Slučaj tako užasan kao ovaj je nešto što možda niko nije mogao da predvidi. Ne znam da li je bilo znakova da možda članovi porodice nisu primjetili. Ne znamo", rekao je šerif Rik Vels.

Lokalni mediji su izvjestili da je gospodin Džejms obaviješten o smrti svoje porodice nakon što se vratio u SAD iz Južne Amerike. Govoreći dan nakon što je potvrđena njihova smrt, portparol šerifove kancelarije okruga Manati, Rendi Voren, rekao je u saopštenju da je prizor bio "strašna stvar kojoj su zamjenici šerifa svjedočili".

"Ovo je užasna, užasna stvar kojoj su zamjenici šerifa svjedočili i još gore za ovog oca i muža, koji se vraćao iz Južne Amerike. Doletio je jutros, morao je biti obavešten o tome šta se ovdje dogodilo", rekao je on na konferenciji za novinare.

"Ovo je nevjerovatno emotivan dan za njega. Scena nije bila nimalo prijatna", rekao je Voren.

On je dodao da "ništa" nije ukazivalo da bi se ovo moglo dogoditi.

