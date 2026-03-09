Ceca komentarisala Cetinskog: Kakav logor, kakvi bakrači

Ceca je na Košutnjak stigla oko 14 časova, dotjerana i dobro raspoložena, a prije ulaska u studio pozdravila je okupljene medije i dala kratku izjavu.

Odmah su je pitali za pjevača Tonija Cetinskog, koji je juče otkazao koncert u Novom Sadu u hali Spens, navodeći da taj prostor "kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

Ceca je na to poručila:

- Ja nemam problem sa Spensom. Kad zakažem ide 1,2, 3... - rekla je balkanska zvijezda kroz osmijeh i dodala:

- Prvi put čujem za to. Kakvi logori, kakvi bakrači? Svi su pjevali u tom Spensu i sad od‌jednom... Ne znam šta mu je. Njemu je srpsko tržište bilo fenomenalno. Mislim da je on među prvima došao u Srbiju i nastupao, koliko se sjećam. Srpska publika ga obožava. Šta se desilo... Ne znam. Gledaćemo rasplet - poručila je Ceca.

(Telegraf)