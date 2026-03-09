Logo
Mirjana Pajković negirala snimak s odbjeglim ubicom Drecunom

ATV

09.03.2026

08:06

Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном
Foto: Printscreen/Instagram/MarijanaPajkovic

Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković saslušana je sinoć u policiji, gd‌je je negirala da je bila u kontaktu sa odbjeglim pripadnikom kavačkog kriminalnog klana Nikolom Drecunom, koji je optužen za dvostruko ubistvo na Cetinju u junu 2024. godine, saznaje portal Adria.

Prema nezvaničnim informacijama tog portala, Pajković nakon saslušanja nije procesuirana.

Njena izjava uslijedila je nakon što se u javnosti pojavio eksplicitni snimak na kojem je, kako se navodi, ona u društvu odbjeglog Drecuna, zbog čega je pozvana na razgovor u podgoričku policiju.

Мирјана Пајковић-30082025

Region

Šok tvrdnje: Novi eksplicitni snimci Mirjane Pajković snimljeni u Vladi?

“Pajković nije procesuirana. Za sada. Nastavljamo da provjeravamo”, kazali su nezvanično portalu Adria.

Nikola Drecun iz Cetinja optužen je da je 20. juna 2024. godine ubio sugrađane Petra Kaluđerovića i Dragana Roganovića, koji su navodno bili povezani sa suprotstavljenim škaljarskim kriminalnim klanom.

U eksploziji bombe tom prilikom povrijeđeni su i njihovi prijatelji Tanasije Jovanović i Mihailo Borozan, kao i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

Мирјана Пајковић

Region

Skandal sa eksplicitnim snimcima Mirjane Pajković: Preokret u aferi

Za Drecunom je krajem novembra 2024. godine raspisana međunarodna potjernica Interpola.

Osim navodnog snimka na kojem je sa Drecunom, prije dva dana u javnosti je objavljen i eksplicitni video za koji se tvrdi da prikazuje Pajkovićevu, a za koji se spekuliše da je nastao u prostorijama Vlade Crne Gore.

Iz Vlade su juče demantovali te tvrdnje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (1)
