"Djevojka sa krilima" napustila bolnicu nakon gubitka bebe

Izvor:

Telegraf

08.03.2026

16:56

Komentari:

0

Foto: Instagram/Devojka_sa_krilima

Dejana Bačko, poznata kao D‌jevojka sa krilima, napustila je bolnicu i vratila se u toplinu svog doma nakon najtežeg životnog udarca i gubitka bebe.

Nakon teških dana, hrabra D‌jevojka sa krilima je konačno sa svojom porodicom.



Društvo

Djevojka sa krilima saopštila tužnu vijest iz bolnice: Izgubili smo našu bebu

Povodom Dana žena, suprug je iznenadio buketom cvijeća, kako bi joj pružio podršku i ljubav u ovim bolnim trenucima.

Dejana se tim povodom obratila svojim pratiocima kratkom, ali ohrabrujućom porukom:




– Još sam otečena od lijekova, ali sam dobro – napisala je D‌jevojka sa krilima u opisu fotografije na kojoj pozira sa buketom cvijeća.

Ona je ovom prilikom svima čestitala 8. mart i pokazala da joj je muž donio poklon.

Riječ je o predivnom buketu roze lala.

Podsjetimo, Dejana Bačko je nedavno podijelila potresnu vijest da su ona i njen suprug izgubili bebu u četvrtom mjesecu trudnoće.

Kako je tada hrabro objasnila u emotivnoj objavi uz fotografiju iz bolnice, na redovnom pregledu u utorak doktor je primijetio da nažalost nešto nije u redu, prenosi Telegraf.



