"Djevojka sa krilima" napustila bolnicu nakon gubitka bebe

08.03.2026
Dejana Bačko, poznata kao Djevojka sa krilima, napustila je bolnicu i vratila se u toplinu svog doma nakon najtežeg životnog udarca i gubitka bebe.
Nakon teških dana, hrabra Djevojka sa krilima je konačno sa svojom porodicom.
Djevojka sa krilima saopštila tužnu vijest iz bolnice: Izgubili smo našu bebu
Povodom Dana žena, suprug je iznenadio buketom cvijeća, kako bi joj pružio podršku i ljubav u ovim bolnim trenucima.
Dejana se tim povodom obratila svojim pratiocima kratkom, ali ohrabrujućom porukom:
– Još sam otečena od lijekova, ali sam dobro – napisala je Djevojka sa krilima u opisu fotografije na kojoj pozira sa buketom cvijeća.
Ona je ovom prilikom svima čestitala 8. mart i pokazala da joj je muž donio poklon.
Riječ je o predivnom buketu roze lala.
Podsjetimo, Dejana Bačko je nedavno podijelila potresnu vijest da su ona i njen suprug izgubili bebu u četvrtom mjesecu trudnoće.
Kako je tada hrabro objasnila u emotivnoj objavi uz fotografiju iz bolnice, na redovnom pregledu u utorak doktor je primijetio da nažalost nešto nije u redu, prenosi Telegraf.
