Bukti rat na estradi zbog otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog

Šta se sve treba znati?

Toni Cetinski otkazao koncert u dvorani Spens nakon apela udruženja hrvatskih branitelja

Oglasila se Uprava Spensa

Jelena Karleuša napala Cetinskog zbog ovog poteza

Tony Cetinski je nekoliko sati prije koncerta u ned‌jelju u dvorani "Spenes" u Novom Sadu poručio kako se nalazi pred jednom od težih odluka u karijeri te je zatražio mišljenje publike o tome treba li nastupiti, zbog ratnih uspomena koje ta dvorana nosi.

On je rekao da je posljednjih dana čuo svjedočanstva o ljudima - civilima, ženama, djeci i braniocima koji su u toj dvorani prolazili teške trenutke tokom ratnih devedesetih.

Njegova objava uslijedila je nakon apela udruženja hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata, koji su u petak pozvali hrvatske muzičare da otkažu ili premjeste koncerte u dvorani Spens. Udruženja su na konferenciji za novinare u Zagrebu istakla kako je ta dvorana, nakon Vukovara 1991. godine, služila kao logor za hrvatske branitelje i civile.

Oglasila se uprava Spensa

"Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za muzički spektakl. Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, svi koji su se radovali susretu s muzičarem, moraće da se zadovolje ovom informacijom", saopštili su iz Spensa.

U upravi dvorane dodali su:

"Još jednom, umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti, u prvi plan izbila je zlonamjernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

Karleuša "udarila" na Cetinskog nakon otkazivanja koncerta

Njegova odluka izazvala je brojne reakcije u Srbiji, a oglasila se i pjevačica Jelena Karleuša.

"Vrijeme je da kao narod počnemo da volimo i cijenimo i sebe i našu zemlju Srbiju! Dok se ponašamo kao krpa koju svako može javno ponižavati, ovakve stvari će se dešavati", poručila je Karleuša za Telegraf.

Dodala je i: „Dozvolili smo da pojedinci poput Severine i Tonija blate Srbiju i srpskog predsjednika iznoseći laži i budalaštine, dok srpski narod kupuje karte za njihove koncerte. Ogromna šteta je učinjena i vrijeme je da se narod osvijesti.“

Šokirana je i Slađa Alegro koja je podsjetila daje Cetinski tamo već nastupao.



"Sad sam htjela da pitam, koliko se sjećam on je tamo već nastupao? Nadam se da to nije bio razlog, zaista - rekla je Slađa Alegro začuđeno i dodala:

"Onda je to užasno. Uvijek ovako kada su neki potresi raznorazni, mi tražimo vas za razlog da se za nešto zakačimo, da bismo se malo svađali, ali u principu, ne znam da li su ljudi svjesni da nam to drugi rade zapravo, da stvaraju tu tenziju. Meni je to besmisleno, posle toliko godina i toliko svega što je prošlo i danas u 2026. da se desi tako nešto" istakla je Slađa Alegro za Telegraf.



Prodao 3.500 karata



Prema saznanjima portala Telegraf, Toni Cetinski je prodao tek 3.500 karata za koncert.

Kako su im zvanično saopštili iz Uprave, iako su očekivali da Cetinski u Spensu proda minimum 6.000 karata, iako je koncertni kapacitet značajno veći, to se nije dogodilo.

Toni je do danas, tačnije do jutros, Toni uspeo da proda 3.500 karata.

Nekoliko dana pred održavanje koncerta Tonija Cetinskog u Novom Sadu, na Fejsbuk stranicama pojavile su se skandalozne tvrdnje da su nakon agresije JNA na Vukovar, u Spens u Novom Sadu "dovođeni ljudi i da su tu ispitivani, mučeni i prosljeđivani dalje u logore na teritoriji Srbije koji su bili namijenjeni Hrvatima".

Iako je reč o neprovjerenim tvrdnjama, hrvatski pjevač Toni Cetinski je donio odluku da otkaže koncert.

Da sve bude još gore, Toni je u Spensu ranije već pjevao i to u nekoliko navrata

