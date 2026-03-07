Mašina od 180.000 evra: Aca Kos pokazao automobil koji vozi

Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića na društvenim mrežama privukao je pažnju objavom u kojoj je pokazao automobil koji vozi.auto

Kos je postao interesantan javnosti otkako je započeo zajednički život sa političarem Čedomirom Jovanovićem, a često dijeli i detalje iz svog privatnog života.

Aca Kos pokazao automobil koji vozi

Ovog puta, pohvalio se luksuznim automobilom marke "Range Rover Sport", u elegantnoj sivoj mat foliji, čija cena može dostići i do 180.000 evra.

Na snimcima koje je podijelio, automobil je prikazan iz više uglova, a posebnu pažnju privukle su raskošne felne.

Ovo je Čeda zabranio Aci

Obojica su veoma aktivni na Instagramu, pa tako često odgovaraju na pitanja svojih pratilaca, ali i dijele detalje iz njihove svakodnevnice.

Jedno od pitanja glasilo je:

- Da li Čeda bolje pravi slano ili poslastice? - pitao je neko Acu, na šta je on odgovorio:

- I jedno i drugo pravi maestralno. Iako mi brani da jedem slatko, ali ja ipak jedem i jedno i drugo i uživam - otkrio je Aca Kos.