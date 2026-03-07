Logo
Mašina od 180.000 evra: Aca Kos pokazao automobil koji vozi

ATV

07.03.2026

20:45

Foto: Printscreen/Youtube

Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića na društvenim mrežama privukao je pažnju objavom u kojoj je pokazao automobil koji vozi.auto

Kos je postao interesantan javnosti otkako je započeo zajednički život sa političarem Čedomirom Jovanovićem, a često dijeli i detalje iz svog privatnog života.

Aca Kos pokazao automobil koji vozi

Ovog puta, pohvalio se luksuznim automobilom marke "Range Rover Sport", u elegantnoj sivoj mat foliji, čija cena može dostići i do 180.000 evra.

Aca Kos pokazao automobil koji vozi

Na snimcima koje je podijelio, automobil je prikazan iz više uglova, a posebnu pažnju privukle su raskošne felne.

Aca Kos pokazao automobil koji vozi

Ovo je Čeda zabranio Aci

Obojica su veoma aktivni na Instagramu, pa tako često odgovaraju na pitanja svojih pratilaca, ali i dijele detalje iz njihove svakodnevnice.

Jedno od pitanja glasilo je:

- Da li Čeda bolje pravi slano ili poslastice? - pitao je neko Acu, na šta je on odgovorio:

- I jedno i drugo pravi maestralno. Iako mi brani da jedem slatko, ali ja ipak jedem i jedno i drugo i uživam - otkrio je Aca Kos.

