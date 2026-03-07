Mašina od 180.000 evra: Aca Kos pokazao automobil koji vozi

Autor:ATV
07.03.2026
20:45
Komentari:0
Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića na društvenim mrežama privukao je pažnju objavom u kojoj je pokazao automobil koji vozi.auto
Kos je postao interesantan javnosti otkako je započeo zajednički život sa političarem Čedomirom Jovanovićem, a često dijeli i detalje iz svog privatnog života.
Ovog puta, pohvalio se luksuznim automobilom marke "Range Rover Sport", u elegantnoj sivoj mat foliji, čija cena može dostići i do 180.000 evra.
Na snimcima koje je podijelio, automobil je prikazan iz više uglova, a posebnu pažnju privukle su raskošne felne.
Obojica su veoma aktivni na Instagramu, pa tako često odgovaraju na pitanja svojih pratilaca, ali i dijele detalje iz njihove svakodnevnice.
Jedno od pitanja glasilo je:
- Da li Čeda bolje pravi slano ili poslastice? - pitao je neko Acu, na šta je on odgovorio:
- I jedno i drugo pravi maestralno. Iako mi brani da jedem slatko, ali ja ipak jedem i jedno i drugo i uživam - otkrio je Aca Kos.
