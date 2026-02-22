Čeda Jovanović slomljen od bola zbog gubitka prijatelja čije je tijelo pronađeno na planini

Tijelo crnogorskog alpiniste Ćazima Fetahovića iz Rožaja pronađeno je na planini Hajla, na granici Crne Gore i južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija.

Tijelo je pronašao poznati alpinista koji je dva sata tragao za tijelom.

Budući da je poznatog planinara poznavao političar Čeda Jovanović, on se od njega oprostio potresnim riječima podijelivši njihovu zajedničku sliku:

- Ćazim Fetahović. Uzela nam te je Hajla sebi da vječno budeš sa njom kojoj si se uvijek vraćao i da mi dok nas bude u njenom vrhu tebe imamo - napisao je on uz emotikon slomljenog srca i pjesmu "Što te nema".

Oglasio se Čeda Jovanović

Fetahović je nestao tokom uspona kada je, nakon prelaska vrha planine, upao u snježni nanos koji je formirao jak vjetar i akumulirani snijeg na strmim padinama. Potraga je bila nemoguća noću i narednog dana zbog veoma teških uslova - guste magle, jakog vjetra i velikog snijega.

U akciji su učestvovali pripadnici Gorske službe spasavanja, alpinisti planinarskih klubova iz Crne Gore, Granična policija, kao i vatrogasna i služba hitne pomoći iz Rožaja. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova nije bilo moguće angažovati helikopter.