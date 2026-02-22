Logo
Large banner

Čeda Jovanović slomljen od bola zbog gubitka prijatelja čije je tijelo pronađeno na planini

Izvor:

Telegraf

22.02.2026

21:35

Komentari:

0
Чеда Јовановић сломљен од бола због губитка пријатеља чије је тијело пронађено на планини

Tijelo crnogorskog alpiniste Ćazima Fetahovića iz Rožaja pronađeno je na planini Hajla, na granici Crne Gore i južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija.

Tijelo je pronašao poznati alpinista koji je dva sata tragao za tijelom.

Budući da je poznatog planinara poznavao političar Čeda Jovanović, on se od njega oprostio potresnim riječima podijelivši njihovu zajedničku sliku:

- Ćazim Fetahović. Uzela nam te je Hajla sebi da vječno budeš sa njom kojoj si se uvijek vraćao i da mi dok nas bude u njenom vrhu tebe imamo - napisao je on uz emotikon slomljenog srca i pjesmu "Što te nema".

Огласио се Чеда Јовановић
Oglasio se Čeda Jovanović

Fetahović je nestao tokom uspona kada je, nakon prelaska vrha planine, upao u snježni nanos koji je formirao jak vjetar i akumulirani snijeg na strmim padinama. Potraga je bila nemoguća noću i narednog dana zbog veoma teških uslova - guste magle, jakog vjetra i velikog snijega.

U akciji su učestvovali pripadnici Gorske službe spasavanja, alpinisti planinarskih klubova iz Crne Gore, Granična policija, kao i vatrogasna i služba hitne pomoći iz Rožaja. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova nije bilo moguće angažovati helikopter.

Podijeli:

Tagovi :

Ćazim Fetahović

Čeda Jovanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бери Менилоу

Scena

Pjevač odgađa sve nastupe zbog teške bolesti: "Prošao sam kroz pakao"

3 h

0
"Бивши сам таксиста а данас уживам у плодовима рада" Бобан искрено о себи, породици и животним изазовима

Scena

"Bivši sam taksista a danas uživam u plodovima rada" Boban iskreno o sebi, porodici i životnim izazovima

7 h

0
Удала се трудна Деа Ђурђевић: Ево коме је рекла "ДА" у строгој тајности

Scena

Udala se trudna Dea Đurđević: Evo kome je rekla "DA" u strogoj tajnosti

8 h

0
Полиција упала у Шимановце! Она је открила све, па поменула Асмина

Scena

Policija upala u Šimanovce! Ona je otkrila sve, pa pomenula Asmina

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

26

Centralne vijesti, 22.2.2026.

22

16

Oglasio se Landau nakon ubistva El Menča

22

06

Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci

21

58

Senzacija u Kupu Španije! "Kralj" ostao bez krune, Baskonija šokirala Real Madrid!

21

45

Branko Đurić postao djed, porodila se kćerka Zala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner