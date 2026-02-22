Udala se trudna Dea Đurđević: Evo kome je rekla "DA" u strogoj tajnosti

Naime, Dea je u strogoj tajnosti izgovorila sudbonosno "DA" suprugu Lazaru.

Progovorila o partneru

Dea se nedavno javno oglasila nakon saznanja da je u drugom stanju, pa otkrila detalje o misterioznom partneru.

- Svi su uz mene, cijela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dvije crte stvarno se odsječeš, ali presrećna sam - rekla je Dea.

Ona se zatim dotakla svog partnera sa kojim čeka bebu.

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se vidjeli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gdje sam bila sve ovo vrijeme, ali eto isplatilo se sve - priča voditeljka.

