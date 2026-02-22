Logo
Influenser bacio 10.000 evra s balkona u Beču, nastao haos na ulici

Izvor:

Avaz

22.02.2026

09:48

Komentari:

0
Инфлуенсер бацио 10.000 евра с балкона у Бечу, настао хаос на улици
Foto: Printscreen/Instagram

U donjem dijelu bečke ulice Marijahilfer Štrase influenser Maksimilijan Vajsenbek, poznat pod nadimkom MaxaMillion, s balkona je razbacao 10.000 eura u gotovini, što je izazvalo pravu pometnju i guranje među okupljenima koji su pokušavali dohvatiti novčanice.

Vajsenbek, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao MaxaMillion, skrenuo je pažnju javnosti ovim neobičnim potezom. Iako su Beč zahvatili snijeg i niske temperature, stotine mladih okupile su se nakon što se proširila informacija da poznati influencer priprema nesvakidašnji performans.

S balkona jedne zgrade na prometnoj ulici Vajsenbek je bacio 10.000 evra u obliku novčanica, koje su se raspršile u zimskoj večeri.

Mladi su, u želji da uhvate što više novca, počeli se gurati i jurili za letećim novčanicama, dok su se pojedini okliznuli na snijegom prekrivenom tlu. Ubrzo je vladala velika gužva, vika i metež, pa je prizor više podsjećao na masovni događaj nego na spontanu marketinšku akciju usred Beča.

Akcija je bila osmišljena kao promocija njegove marke Gamechanger Socks, ali se pretvorila u turbulentno dešavanje koje je mnoge prolaznike ostavilo zatečenim. U kratkom periodu Marijahilfer Štrase se pretvorila u mjesto na kojem je bilo teško održati red i preglednost situacije.

бака прасе

Scena

Baka Prase dobija nove prijetnje: "Kidnapovali su.."

Za Maximiliana ovo nije prvi put da se neobičnim nastupima probija u medije. Na jednoj modnoj reviji Filipa Plajna u Milanu ušetao je među modele i izašao na pistu, čime je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

