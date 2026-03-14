Potpuno ludilo: Bajern sa devetoricom preživio protiv Leverkuzena

Fudbaleri Bajer Leverkuzena i Bajern Minhena remizirali su 1:1, u derbiju 26. kola Bundeslige.

Aktuelni prvak je meč završio sa devetoricom na terenu, uz dva poništena gola poslije VAR provere zbog igranja rukom.

"Farmaceuti" nisu mogli bolje da započnu susret, pogotkom Aleša Garsije već u šestom minutu. Pogriješio je Luis Dijas, da bi kasnije lopta na putu ka golu Svena Ulrajha kačila Dajoa Upamekana.

Prvi gol Bajernu sudija Kristijan Dingert poništio poslije intervencije VAR-a. Strelac je bio Džonatan Ta, ali uzalud.

Važan detalj dogodio se u finišu poluvremena, kada je Nikolas Džekson dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta u zglob rivala.

Bajern, iako brojčano nemoćniji, imao je prvu šansu u nastavku, ali je Dijas promašio zicer.

Uzvratio je Lever preko Malika Tilmana i Patrika Šika, da bi drugi gol Bavaraca poništen u 61. minutu, zbog igranja rukom Harija Kejna, koji je na teren ušao nekoliko desetina sekundi prije toga.

Loša reakcija odbrane domaćih kažnjena je u 69. minutu, kada je Luis Dijas rutinski savladao Janisa Blasvika.

Dijas je u 84. minutu dobio drugi žuti karton, zbog simuliranja u šesnaestercu Leverkuzena, nakon čega je klupa Bajerna "polud‌jela".

Do kraja susreta, domaćin je pokušavao preko Ibrahima Maze i Džerela Kvanse, nadoknada je trajala više od osam minuta, ali promjene rezultata nije bilo.

Jonas Hofman je matirao Ulrajha u trećem minutu nadoknade, ali je VAR ovoga puta bio na strani Bajerna, koji je iščupao bod na kraju.

Bajern ostaje prvi na tabeli sa 67 bodova, dok je Leverkuzen šesti sa 45 poena.

U istom terminu, Dortmund je pobijedio Augzburg (2:0), Ajntraht je savladao Hajdenhajm (1:0), dok su Hofenhajm i Volfsburg remizirali 1:1, prenosi b92.