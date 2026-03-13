Srpski fudbaler Luka Milivojević za ATV: Kako je došlo do kačketa na Maksimiru

Još kao član Olimpijakosa, nakon utakmice protiv Dinama u Zagrebu, hrvatski novinari zamjerili su mu što se pred predstavnicima medija pojavio sa kačketom koji ima obilježja Crvene zvezde.

Koliko je situacija bila bezazlena, potvrdio je za ATV.

- Poslije utakmice, prišao mi je jedan čovjek koji je statajo pored tunela i tražio izjavu. Rekao sam mu da sačeka da to uradimo u mix zoni, gdje je i predviđen prostor za medije. On mi kaže da je iz Srbije i da je došao samo zbog mene. Pitam ga odakle si, rekao je da je sa SOS kanala. Dao sam mu intervju, kad smo završili tražio je nešto u torbi i dao mi kačket. Rekao je da je poklon pošto sam u Olimpijakosu, zahvalio sam se i stavio kačket pod “mišku”. Uđem u svlačionicu, tada smo spavali u Zagrebu jer smo za tri dana imali derbi protiv Panatinaikosa pa smo sutra letjeli za Atinu. U toj situaciji dok se svlačionica čisti, mi nemamo kofere već samo torbice za ličnu higijenu. Ostao sam među posljednjima, jer smo nosili odijela zbog Lige šampiona i kako sam izlazio kačket mahinalno stavim na glavu. U miks zoni su me zaustavili grčki novinari i tu sam davao izjavu. Počeo sam da shvatam šta se dešava po pogledima ljudi. Onda više nema nazad, tu si, gdje si. To je cijela situacija, kad te neko tjera da nešto uradiš, ti normalno nećeš, možda da mi je neko rekao na ljepši način, možda bih to uradio - istakao je Milivojević.