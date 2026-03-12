"Barsina akademija" stiže u Laktaše: Prijave su otvorene, broj mjesta ograničen

Kamp „Barsa akademija“ za dječake i djevojčice uzrasta od šest do 16 godina stiže u Laktaše. U periodu od 21. do 26. juna polaznici će imati priliku da treniraju pod budnim okom trenera iz čuvene „La Masije“, a najuspješnije očekuje i odlazak u Barselonu u najpoznatiju fudbalsku školu na svijetu.

"Cilj je da okupimo što više djece i da im prikažemo kako se radi u Evropi i svijetu, konkretno u velikoj Barseloni, odnosno "La Masiji". To je i prilika da najbolji od njih, jedan dječak i djevojčica, se nađu sedam dana u "La Masiji", rekao je organizator Jovo Šmanja.

Barsina fudbalska škola tokom minulih godina iznjedrila je neke od najboljih fudbalera svih vremena. Od Ćavija, Inijeste, Lea Mesije, pa sve do današnjih zvijezda Lamina Jamala i Pedrija. Svi oni prošli su kroz ruke trenerskih mađioničara, a koncept koji daje rezultat biće na djelu i na predstojećem kampu.

"Barselona ne radi kampove zbog novca, već dosta studiozno, sa velikim interesovanjem za svakog pojedinca. Cilj mi je da dođemo do svih regija u bivšoj Jugoslaviji. Ove godine imamo pet država, devet gradova i 12 kampova. Barselona radi sve planski. Svake godine idem tamo, ove godine idem četiri puta. To je jedan razrađen sistem koji će tek da raste", izjavio je Branko Pavlica, vlasnik licence "Barsa akademije" za jugoistočnu Evropu.

Grad Laktaši ima dosta velikih sportskih dešavanja ove godine. Nakon juniorske Lige šampiona za košarkaše u aprilu, stiže i Barsin kamp početkom ljeta.

"Hvala organizatorima što im je bila ideja da se kamp održi u Laktašima. Kod nas u Laktašima je sport, odnosno fudbal na visokom nivou. Velika je čast za nas, da ugostimo najbolje trenere iz Barselone, te da naša djeca budu dio te priče", istakao je Bojić.

Prijave za učesnike su otvorene, a broj mjesta je ograničen.