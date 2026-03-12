Logo
Stižu lepši dani za malog Slavka koji je rasplakao region: Dobiće novi dom, a želja mu je da trenira fudbal!

Kurir

Kurir

12.03.2026

11:04

Foto: Printscreen/Fondacija Tamara Misirlić

Sudbina dječaka Slavka je veoma teška! Ipak, za njega dolaze lepši dani, što je obradovalo mnoge.

Slavka je majka napustila dok je bio mali i od tada živi sa ocem u staroj, trošnoj kući na planini u selu kod Osečine.

Svakog dana pješači oko 8 kilometara kroz šumu do škole i nazad, a pre i posle škole pomaže ocu u kućnim poslovima.

Slavko se rijetko žali i navikao je na takav život.

Njega je nedavno posetila humanitarka Tamara Misirlić, a nakon nekoliko dana od posjete objavila je lijepe vijesti.

Dječaku i njegovom ocu biće obezbijeđen novi dom.

"Sjećate se malog Slavka kog je mama ostavila i koji živi na planini sa ocem. Mi ćemo mu obezbijediti dom, ali Slavko bi volio da bude i fudbaler. Zato smo pripremili nešto i za vas i za njega", rekla je Tamara.

Ona i članovi humanitarne organizacije "Dres za SMS" odlučili su da na aukciju postave dres reprezentacije Srbije koji je potpisao Dušan Tadić i na taj način pomognu malom Slavku.

"Iznos koji bude najviše izlicitiran otići će u njegove ruke", rekla je Tamara.

Kako je Slavko veliki ljubitelj fudbala, naša organizacija "Dres za SMS" je odlučila da mu pokloni originalni dres kao i cjelokupnu opremu koja mu je potrebna za bavljenje fudbalom.

