Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za posljednji oproštaj od Dragana

Kurir

12.03.2026

10:37

Дарко и Драган Лазић
Foto: Instagram

Darko Lazić, kako piše Kurir, upravo je otišao u bolnicu gdje bi tokom dana trebalo da bude obavljena obdukcija tijela njegovog brata Dragana Lazića. Po pjevača je došao blizak prijatelj, poznati privrednik iz Šapca Morava, koji je od prvog trenutka uz porodicu i pruža im podršku u ovim teškim trenucima.

Njih dvojica su zajedno automobilom otišli do zdravstvene ustanove kako bi završili neophodnu administraciju i dokumentaciju koja je potrebna za organizaciju sahrane. U bolnici se očekuje završetak procedura koje prethode preuzimanju tijela i daljim koracima vezanim za posljednji ispraćaj.

Porodica Lazić trenutno prolazi kroz izuzetno težak period, a prijatelji i bliski saradnici su uz njih kako bi im pomogli u organizaciji svega što je potrebno nakon tragičnog gubitka. Nakon završetka obdukcije i potrebnih procedura, očekuje se da porodica saopšti više informacija o datumu i mjestu sahrane.

Полиција Србија

Srbija

Užas: Muškarac (71) izbo dvije žene pa jednu polio benzinom

Podsjetimo, vijest o smrti Dragana Lazića duboko je potresla porodicu, ali i mnoge koji poznaju pevača i njegovu porodicu. U ovom trenutku najvažnije je da se završe sve zakonske i medicinske procedure kako bi porodica mogla dostojanstveno da isprati Dragana na večni počinak.

Supruga van sebe, svekrva i supruga Darka Lazića uz nju

Jutro u Brestaču, dan nakon pogibije Dragana Lazića, brata Darka Lazića, osvanulo je u tišini i teškoj atmosferi kakva rijetko može da se opiše riječima.

Darko o poslednjim trenucima sa bratom

- Juče je bio mnogo lijep dan! Smijali smo se, brat me je non - stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Vidio sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, vjerujte mi, srce će mi pući - rekao je Darko.

(Kurir)

