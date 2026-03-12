Nauka otkriva: Ova hrana ima lošu reputaciju ali je zdrava

Ugljeni hidrati dugo imaju lošu reputaciju. To je uglavnom zbog dijeta sa niskim sadržajem ugljenih hidrata koje su navele ljude da vjeruju da su namirnice poput krompira i testenina po svojoj prirodi nezdrave.

Ali stručnjaci insistiraju da je to mit.

„Pravi problem nisu sami ugljeni hidrati, već visoko prerađeni ugljeni hidrati bez vlakana, kao što su bijeli hleb, zaslađene žitarice i grickalice“, rekla je dijetetičarka Sofi Medlin za Dejli mejl.

Izvori ugljenih hidrata iz cijele hrane, uključujući žitarice, mahunarke, povrće i voće, obezbjeđuju energiju, vlakna, vitamine i minerale i povezani su u velikim populacionim studijama sa smanjenim rizikom od srčanih oboljenja, dijabetesa tipa 2 i nekih vrsta raka.

„Društvene mreže su pune ljudi koji ističu prednosti smanjenja unosa ugljenih hidrata kako bi smršali, koristeći stvari poput keto, paleo i mesožderskih dijeta. Nažalost, ovo je nepravedno dalo ugljenim hidratima prilično loše ime“, rekla je ona.

Ključ, kažu stručnjaci, je kako se ugljeni hidrati kuvaju i sa čime se služe, što može napraviti dramatičnu razliku. Dodavanje putera, pavlake, sira ili velikih količina ulja može relativno skromno jelo transformisati u nešto daleko kaloričnije.

Malo je namirnica koje su toliko kritikovane kao krompir. Ljudi koji pokušavaju da smršaju često ga prvo eliminišu iz ishrane. U stvarnosti, sam krompir ima relativno malo kalorija i puno hranljivih materija.

Srednji pečeni krompir težine oko 180 grama sadrži oko 160 kalorija, slično krišci integralnog hljeba sa puterom, ali možete dobiti oko četiri grama vlakana ako ga jedete sa korom. Takođe obezbjeđuje oko 900 miligrama kalijuma, minerala koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska i podržava funkciju mišića i nerava.

Krompir je takođe dobar izvor vitamina C, važnog za imunološku funkciju i zdravlje kože, kao i vitamina B grupe, uključujući vitamin B6, koji pomažu tijelu da oslobodi energiju iz hrane. Nezdrava reputacija krompira obično se svodi na način na koji se kuva.

Kuvani krompir sadrži oko 90 kalorija na 100 grama, ali prženje u dubokom ulju dramatično povećava ovaj broj zbog ulja koje se apsorbuje tokom kuvanja. Pomfrit može sadržati više od 300 kalorija na 100 grama, dok prženje u ulju, pasiranje sa pavlakom i puterom ili punjenje sirom može lako udvostručiti ili utrostručiti kalorije.

Kada su u pitanju drugi ugljeni hidrati, ovas se smatra jednom od najzdravijih namirnica jer je bogat beta-glukanom, rastvorljivim vlaknom za koje je dokazano da pomaže u smanjenju LDL holesterola.

Klasična porcija od 40 grama ovsa sadrži oko 150 kalorija, 27 grama ugljenih hidrata, oko četiri grama vlakana i pet grama proteina. Vlakna usporavaju varenje, sprečavaju skokove šećera u krvi i pomažu ljudima da duže ostanu siti. Zbog toga je kaša često mnogo zasitnija od mnogih prerađenih žitarica za doručak, koje mogu sadržati slične kalorije, ali mnogo manje vlakana.

Žitarice poput smeđeg pirinča, ječma, kinoa i testenine od cijelog zrna sadrže cijelo zrno - uključujući mekinje bogate vlaknima i klice bogate hranljivim materijama. Rafinisane žitarice poput bijelog pirinča ili bijele testenine imaju uklonjene ove slojeve, čime se lišavaju većeg dijela vlakana i hranljivih materija.

Iako se tjestenina prerađuje, testenina od cijelog zrna se pravi od brašna mljevenog od cijelog zrna pšenice, što znači da većina vlakana i hranljivih materija ostaje.

„Integralne žitarice poput ovsa, ječma, pšenice i pasulja sadrže otporni skrob. One pomažu u kontroli šećera u krvi, duže nas drže sitima i podržavaju naše crevne bakterije. Kada su ugljeni hidrati rafinisaniji, poput integralnog hljeba u odnosu na bijeli hljeb, bijeli hljeb mnogo brže oslobađa šećer. Nećemo se osjećati siti toliko dugo, a naše crevne bakterije nisu tako dobro hranjene zbog nedostatka vlakana. Svi bismo trebali da tražimo načine da pređemo sa rafinisanih ugljenih hidrata na verzije od cijelog zrna“, objasnila je ona.

(kliks)