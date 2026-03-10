Logo
Na kojoj temperaturi je najbolje prati posteljinu?

Autor:

ATV

10.03.2026

22:34

На којој температури је најбоље прати постељину?
Foto: pexels

Jedan par koji je nedavno kupio luksuznu posteljinu od egipatskog pamuka na internetu tražio je savjet o temperaturi pranja – žele da posteljina bude zaista čista i higijenska.

U objavi na Reditu jedan od njih opisao je dilemu:

"Htio sam da je operem na 60 stepeni, kao i inače, ali partnerka je pogledala etiketu na kojoj piše 40. Meni se čini da 60 bolje uklanja grinje i slične stvari, a ona želi da posteljina što duže traje pa insistira da se držimo uputstva s etikete."

Iako je napisao da je pranje na 40 stepeni vjerovatno "sasvim u redu s higijenske strane", priznao je:

"Imam osjećaj da je 60 ipak bolje."

U komentarima se potom povela rasprava o tome koja su podešavanja mašine najbolja za posteljinu.

Podijeljena mišljenja korisnika

Neki su tvrdili da nema potrebe za višim temperaturama. Jedna osoba napisala je:

"Sve perem na 40 ili 30 stepeni, uključujući i skupu posteljinu od egipatskog pamuka, i tako godinama. Pranje na 60 nema smisla ako za to nema pravog razloga."

Drugi su se ipak priklonili pranju na 60 stepeni.

"Često imam infekcije, pa kod mene sve ide na 60 stepeni. Na mnogim stvarima piše 30, ali mi se ništa nije oštetilo – sve traje godinama, često i više od deset. Današnje tkanine i boje uglavnom bolje podnose više temperature nego ranije", navela je jedna korisnica, prenosi B92.

Neko je dodao:

"Imam posteljinu od egipatskog pamuka na kojoj piše 40, a perem je na 60 već četiri godine. Na 40 mi se ne čini dovoljno oprana."

Treća osoba podijelila je:

"Koristim samo čisti pamuk i obično perem posteljinu na 60 stepeni zajedno s peškirima. S vremena na vrijeme uključim i higijenski program na 90 i ubacim i posteljinu – ništa joj ne bude, dugmad se ne otope i slično."

Šta kažu stručnjaci?

Stručnjaci iz potrošačke organizacije Which? ističu da mnogi većinu odjeće peru na 40 stepeni, ali da pojedini predmeti zahtijevaju nižu ili višu temperaturu.

Navode i da pranje na 60 stepeni u pravilu bolje čisti od programa na 40, naročito kada je riječ o masnim mrljama – ali upozoravaju da pritom raste i trošak pranja, koji može biti i više od 50 odsto veći.

Dodaju da je 60 stepeni dobra opcija za posteljinu i peškire svjetlijih boja, jer su to predmeti koji se intenzivno koriste, pa im toplije pranje pomaže da duže ostanu očuvani.

Kada je riječ o bakterijama, napominju da se neke bakterijske spore i pojedini virusi mogu zadržati i nakon pranja na 60 stepeni, naročito bez efikasnog deterdženta.

Navode da je za smanjenje širenja bakterija donji veš, peškire i posteljinu najbolje prati na 60 stepeni, ili alternativno na 40 stepeni uz deterdžent na bazi izbjeljivača.

Na kraju poručuju:

"Pranje na 90 stepeni ne navodi se kao nužno za uništavanje bakterija. Može pomoći kod tvrdokornih mrlja, ali koristite ga samo ako je tkanina dovoljno izdržljiva. Uvijek provjerite etiketu."

