Kafa ili crni čaj - šta je bolje za mršavljenje?

Kada ste na putu mršavljenja, važno je da se fokusirate na pravilnu ishranu. To takođe uključuje i vrstu pića koju konzumirate. Mnogi ljudi vole da započnu dan crnom kafom – bez mlijeka i šećera, misleći da će im to pomoći da smršaju. Dok drugi iz istog razloga više vole crni čaj.

Da li crna kafa može pomoći u gubitku težine?

Crni čaj i crna kafa su niskokalorična pića i mogu pomoći u gubitku težine kada se konzumiraju bez šećera, pavlake ili mlijeka. Stručnjak objašnjava kako kafa pomaže u gubitku težine ili ne.

- Crna kafa sadrži više kofeina nego crni čaj. Kofein može malo ubrzati metabolizam i pomoći tijelu da sagorijeva više kalorija na kratko vrijeme. Zbog ovog većeg sadržaja kofeina, crna kafa može dati snažniji podsticaj energiji i kontroli apetita, što može pomoći nekim ljudima da jedu manje tokom dana - Edvini Raj, šefici službe za kliničku ishranu i dijetetiku.

Prema pregledu studija iz 2021. godine, kafa može sprečiti i smanjiti nakupljanje masti u tijelu na različite načine, kao što su:

Njeno dejstvo na gastrointestinalni mikrobiom, što može uticati na gojaznost.

Može uticati na proteine uključene u proizvodnju lipida u ćelijama.

Može izazvati inhibiciju adipocita, ćelija u telu koje skladište masti.

Može li crni čaj pomoći u gubitku težine?

Crni čaj, napravljen od listova biljke Camellia sinensis, sadrži antioksidanse koji se zovu polifenoli, što može podržati metabolizam masti i zdravlje creva. Ima manje kofeina u poređenju sa kafom, tako da daje blaži i stabilniji energetski efekat bez izazivanja jake nervoze kod većine ljudi. „Neki ljudi smatraju da je crni čaj lakši za želudac i ne izaziva kiselost tako često kao kafa - odgovara gđa Raj.

Crna kafa naspram crnog čaja – šta je bolje?

- Za mršavljenje, oba napitka mogu pomoći samo ako se kombinuju sa zdravom ishranom i redovnim vježbanjem, i nijedno od njih samo po sebi neće izazvati veliki gubitak masti“, objašnjava gđa Raj.

Crna kafa, koja se kuva od prženih zrna vrste Coffea arabica, može jače suzbiti apetit zbog svog kofeinskog sadržaja, ali kod nekih ljudi može povećati i anksioznost, gorušicu ili poremećaj sna, prenosi Kurir.

- Pijenje previše kafe može poremetiti san, a loš san može usporiti gubitak težine. Pijenje previše čaja može takođe izazvati blage stomačne tegobe kod osetljivih ljudi. Jednostavno rečeno, crna kafa može dati malo jači kratkoročni podsticaj za sagorijevanje kalorija, dok crni čaj možda je blaži i bolji za dugotrajnu svakodnevnu upotrebu - zaključuje gđa Raj.