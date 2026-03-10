Folksvagen ukida oko 50.000 radnih mjesta, dobit pala za 54 odsto

Evropski automobilski gigant Folksvagen grupa planira da do kraja decenije ukine oko 50.000 radnih mjesta, dok je kompanija danas saopštila da joj je dobit prije oporezivanja u 2025. pala za 54 odsto na 8,9 milijardi evra.

Otkazi će, prema planovima kompanije, pogoditi radnike u Njemačkoj i obuhvatiće čitavu grupaciju sa deset automobilskih brendova, uključujući luksuzne marke podružnica Audi i Porše, koje su pod pritiskom slabije potražnje, prenosi Gardijan.

Restrukturiranje dolazi u trenutku kada se najveći evropski proizvođač automobila suočava sa padom prodaje u Kini i sjevernoj Americi, ali i sa carinama koje je uveo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na automobile proizvedene u inostranstvu.

Pad profitabilnosti kompanija je velikim dijelom pripisala američkim carinama, ali i troškovima promjene strategije u okviru kompanije Porše.

Operativni profit Poršea gotovo je nestao tokom 2025. godine, pošto je pao za čak 98 odsto i iznosio samo 90 miliona evra.

Folksvagen je posljednjih mjeseci smanjio ciljeve za proizvodnju električnih vozila, uključujući planove u svojoj italijanskoj kompaniji Lamborgini, jer potražnja za električnim automobilima raste sporije nego što se očekivalo.

Problemi za Folksvagen počeli su još prije uvođenja američkih carina, pošto se kompanija već suočavala sa slabom potražnjom u Evropi i velikim troškovima prelaska na električna vozila.

U Kini, na najvećem svjetskom tržištu automobila, napredovanje kineskih kompanija je dodatno smanjilo tržišni udio Folksvagena.

Izvršni direktor kompanije Oliver Blume najavio je veliku kompanju kojom želi da povrati kupce u Kini.

On je naveo da najveći izazovi za Folksvagen dolaze iz makroekonomskog okruženja, ograničenja u međunarodnoj trgovini i geopolitičkih tenzija, što bi moglo da poveća konkurenciju i volatilnost na tržištima sirovina, energije i valuta.

Blume je rekao da rat u Iranu trenutno ne utiče na lance snabdijevanja kompanije, ali bi mogao da utiče na potražnju za premijum brendovima.

- Vidimo koliko je naš svijet nestabilan i krhak, novi problemi se pojavljuju gotovo svakog mjeseca - rekao je on.

Prodaja Folksvagena na Bliskom istoku je relativno mala, ali marže su visoke, pa bi eventualni pad potražnje mogao da osjetno utiče na profitabilnost kompanije.