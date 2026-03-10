Logo
Large banner

Folksvagen ukida oko 50.000 radnih mjesta, dobit pala za 54 odsto

Izvor:

Tanjug

10.03.2026

17:52

Komentari:

0
Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Evropski automobilski gigant Folksvagen grupa planira da do kraja decenije ukine oko 50.000 radnih mjesta, dok je kompanija danas saopštila da joj je dobit prije oporezivanja u 2025. pala za 54 odsto na 8,9 milijardi evra.

Otkazi će, prema planovima kompanije, pogoditi radnike u Njemačkoj i obuhvatiće čitavu grupaciju sa deset automobilskih brendova, uključujući luksuzne marke podružnica Audi i Porše, koje su pod pritiskom slabije potražnje, prenosi Gardijan.

Џефри Епстајн

Svijet

Počeo pretres Epstinovog ranča u Novom Meksiku: Za imanje se vezuju sablasne priče

Restrukturiranje dolazi u trenutku kada se najveći evropski proizvođač automobila suočava sa padom prodaje u Kini i sjevernoj Americi, ali i sa carinama koje je uveo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na automobile proizvedene u inostranstvu.

Pad profitabilnosti kompanija je velikim dijelom pripisala američkim carinama, ali i troškovima promjene strategije u okviru kompanije Porše.

Operativni profit Poršea gotovo je nestao tokom 2025. godine, pošto je pao za čak 98 odsto i iznosio samo 90 miliona evra.

Folksvagen je posljednjih mjeseci smanjio ciljeve za proizvodnju električnih vozila, uključujući planove u svojoj italijanskoj kompaniji Lamborgini, jer potražnja za električnim automobilima raste sporije nego što se očekivalo.

Златан Клокић

Republika Srpska

Klokić u Rimu: Povezivanje privrednika Srpske i italijanskih investitora

Problemi za Folksvagen počeli su još prije uvođenja američkih carina, pošto se kompanija već suočavala sa slabom potražnjom u Evropi i velikim troškovima prelaska na električna vozila.

U Kini, na najvećem svjetskom tržištu automobila, napredovanje kineskih kompanija je dodatno smanjilo tržišni udio Folksvagena.

Izvršni direktor kompanije Oliver Blume najavio je veliku kompanju kojom želi da povrati kupce u Kini.

On je naveo da najveći izazovi za Folksvagen dolaze iz makroekonomskog okruženja, ograničenja u međunarodnoj trgovini i geopolitičkih tenzija, što bi moglo da poveća konkurenciju i volatilnost na tržištima sirovina, energije i valuta.

Blume je rekao da rat u Iranu trenutno ne utiče na lance snabdijevanja kompanije, ali bi mogao da utiče na potražnju za premijum brendovima.

Par, ljubav

Ljubav i seks

Da li postoji ljubav na prvi pogled?

- Vidimo koliko je naš svijet nestabilan i krhak, novi problemi se pojavljuju gotovo svakog mjeseca - rekao je on.

Prodaja Folksvagena na Bliskom istoku je relativno mala, ali marže su visoke, pa bi eventualni pad potražnje mogao da osjetno utiče na profitabilnost kompanije.

Podijeli:

Tagovi :

Folksvagen

Otkaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

Hronika

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

2 h

0
Уклоњени ћирилични натписи на Косову

Srbija

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

2 h

0
Ципеле бродарице

Stil

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

2 h

0
Svađa partneri

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

2 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил Волво

Auto-moto

Vožnja s klimom skuplja nego što mislite: Evo koliko raste potrošnja

1 d

0
Велика промјена за возаче: Стиже нови систем наплате путарине

Auto-moto

Velika promjena za vozače: Stiže novi sistem naplate putarine

1 d

0
Фолксваген разматра производњу војних возила

Auto-moto

Folksvagen razmatra proizvodnju vojnih vozila

3 d

0
Идеални за дуга путовања, а кварова нигдје: Ово су најпоузданији половњаци

Auto-moto

Idealni za duga putovanja, a kvarova nigdje: Ovo su najpouzdaniji polovnjaci

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

20

07

Dodik: Uloga žena neprocjenjiva za razvoj Srpske

20

06

Jezivo vršnjačko nasilje potreslo javnost: Tjerali djevojčicu da kleči, pa je šamarali

20

00

IDF tvrdi da je likvidirao komandanta regionalne divizije Hezbolaha Hasana Salameha

19

51

Crna Gora evakuisala 210 osoba sa Bliskog istoka, prijavljeno još 215

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner