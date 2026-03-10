Logo
Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

ATV

10.03.2026

17:20

Svađa partneri
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Kritika je dio svakodnevnog života. Na poslu, u porodici ili među prijateljima često se susrećemo sa komentarima koji ukazuju na naše greške ili stvari koje bismo mogli bolje uraditi.

Dok neki ljudi takve primjedbe prihvaćaju mirno i pokušavaju iz njih nešto naučiti, drugima kritika teško pada i doživljavaju je previše lično.

Dva horoskopska znaka posebno su osjetljiva i teško podnose tuđe komentare.

Kod njih kritika često izaziva snažne emocije jer imaju izražen osjećaj ponosa, potrebu za priznanjem ili visoka očekivanja od sebe.

Zbog toga im negativne primjedbe mogu ostati u mislima mnogo duže nego drugima.

Lav

Lavovi su poznati po snažnom samopouzdanju i potrebi za priznanjem.

Vole kada njihov trud bude primijećen i cijenjen, a pohvale im često daju dodatnu motivaciju.

Upravo zbog toga kritika može snažno pogoditi njihov ponos.

Полиција ФБиХ

Hronika

Kada neko dovede u pitanje njihov rad ili odluke, Lavovi to ponekad doživljavaju kao lični napad.

U takvim trenucima mogu reagovati tako da se počnu braniti ili pokušati objasniti zašto smatraju da su postupili ispravno.

Iako izvana d‌jeluju samouvjereno, kritika ih često duboko pogodi i dugo je pamte.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni i osjetljivi na mišljenja ljudi do kojih im je stalo.

Kada dobiju kritiku, često je ne posmatraju samo kao komentar na određenu situaciju, nego kao procjenu svoje vrijednosti.

Zbog svoje emocionalne prirode mogu dugo razmišljati o tuđim riječima i pitati se jesu li nekoga razočarali.

Čak i kada je kritika dobronamjerna, Rakovi je ponekad doživljavaju kao znak da nisu dovoljno dobri.

Upravo zato im treba više vremena da takve komentare prihvate i sagledaju ih smirenije, prenosi Indeks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

