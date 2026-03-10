Logo
Large banner

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Autor:

ATV

10.03.2026

17:13

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na području Doboj Istoka poginuo je pješak.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona nesreća se dogodila u 16:15 sati.

posta paket

Društvo

Nova prevara na popularnoj šoping platformi: Ako vam je ovo stiglo, možda ste žrtva

- Učestvovalo je teretno motorno vozilo i pješak. U nezgodi je smrtno stradao pješak. Uviđaj još nije počeo – potvrđeno je za „Avaz“.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Doboj Istok

poginuo pješak

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић

Tenis

Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća

28 min

0
Узнемирујуће тврдње са КиМ: Куртијеви људи планирали атентат Гренела

Srbija

Uznemirujuće tvrdnje sa KiM: Kurtijevi ljudi planirali atentat Grenela

33 min

0
Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Nauka i tehnologija

Instagram će obavještavati roditelje ako djeca budu pretraživala informacije o samoubistvu

36 min

0
Шведски параолимпијац задржан у болници након језивог пада

Ostali sportovi

Švedski paraolimpijac zadržan u bolnici nakon jezivog pada

44 min

0

Više iz rubrike

Хапшења и запљене: Велика акција СИПА у више градова

Hronika

Hapšenja i zapljene: Velika akcija SIPA u više gradova

1 h

0
Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?

Hronika

Novi detalji tragedije kod Laktaša: Poznata imena oca i sina, svemu prethodila svađa?

1 h

0
Пронађена тијела оца и сина у Шушњарима

Hronika

OJT o hororu kod Laktaša: Evo šta je pronađeno na mjestu događaja

2 h

0
Ужас у Србији: Преминуо ученик, позлило му на тренингу

Hronika

Užas u Srbiji: Preminuo učenik, pozlilo mu na treningu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner