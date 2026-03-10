Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Autor:ATV
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na području Doboj Istoka poginuo je pješak.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona nesreća se dogodila u 16:15 sati.
- Učestvovalo je teretno motorno vozilo i pješak. U nezgodi je smrtno stradao pješak. Uviđaj još nije počeo – potvrđeno je za „Avaz“.
