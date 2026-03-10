Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Foto: ATV BL

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na području Doboj Istoka poginuo je pješak.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona nesreća se dogodila u 16:15 sati. Društvo Nova prevara na popularnoj šoping platformi: Ako vam je ovo stiglo, možda ste žrtva - Učestvovalo je teretno motorno vozilo i pješak. U nezgodi je smrtno stradao pješak. Uviđaj još nije počeo – potvrđeno je za „Avaz“.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.