OJT o hororu kod Laktaša: Evo šta je pronađeno na mjestu događaja

Stevan Lulić

10.03.2026

15:19

Пронађена тијела оца и сина у Шушњарима
Okružno javno Tužilaštvo (OJT) Banjaluka oglasilo se nakon što su u mjestu Šušnjari kod Laktaša pronađena dva tijela u garaži.

Kako ATV saznaje, riječ je o ocu i sinu, a prve sumnje ukazuju da se radi o ubistvu i samoubistvu.

Најновија вијест

Hronika

Horor kod Laktaša: Poznat identitet oca i sina koji su pronađeni mrtvi

OJT Banjaluka potvrdilo je pisanje ATV-a da su u pitanju N.R. (51) i Lj.R. (28).

"U garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši, dana 10.03.2026.godine, pronađena su dva beživotna tijela lica N.R. rođen 1975. godine i Lj.R. rođen 1998.godine iz Šušnjara. Pronalazak beživotnih tijela prijavljen je Policijskoj stanici Laktaši oko 12,00 časova", navode iz OJT Banjaluka.

Dodali su da je tokom uviđaja na mjestu tragedije pronađen pištolj.

Лакташи отац син убиство и самоубиство

Hronika

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

"Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banjaluka", dodaju u Tužilaštvu.

Takođe, tužilac je naložio da se izvrši obdukcija radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

"Tokom vršenja uviđaja izuzete su parafinske rukavice za potrebe vještačenja na prisustvo barutnih čestica, a tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti događaja", zaključuje banjalučko Tužilaštvo.

