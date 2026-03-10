Užas u Srbiji: Preminuo učenik, pozlilo mu na treningu

Učenik četvrtog razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju preminuo je tokom rekreacije u sportskoj sali te škole.

Direktor škole Ivica Janjić rekao je za RTS da je mladiću sinoć iznenada pozlilo na treningu poslije časova nakon čega je preminuo.

U sportskoj sali bio je prisutan i doktor koji radi na Urgentnom odjeljenju, a pokušana je i reanimacija i pozvana Hitna pomoć.

Srbija Požar na neonatologiji Opšte bolnice: Evakuisane bebe

Iz Zdravstvenog centra je potvrđeno da je reagovala ekipa Hitne pomoći.

Kako se navodi, iz policije je rečeno da im slučaj nije prijavljen, ali da će preduzeti sve mjere iz njihove nadležnosti.