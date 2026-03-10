Logo
Large banner

Advokatica Vasvija Vidović pravosnažno osuđena na šest mjeseci zatvora

Izvor:

ATV

10.03.2026

11:50

Komentari:

0
Адвокатица Васвија Видовић правоснажно осуђена на шест мјесеци затвора

Vasvija Vidović, poznata advokatica iz Sarajeva, pravosnažno je osuđena na šest mjeseci zatvora jer je nakon hapšenja nekadašnjeg predsjednika Suda BiH Ranka Debevva pokušala da sakrije njegov mobilni telefon.

Presudu je, nakon drugostepenog postupka, donijelo Apelaciono odjeljenje Suda BiH navodeći da je Vidovićeva kriva da je počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja.

”Optužena je oglašena krivom što je 18.12.2023. godine, oko 18:00 sati, nakon što je pristupila u službene prostorije Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), kao branilac tada osumnjičenog R. D., te kada je osumnjičenom R. D. omogućeno da bez prisustva policijskih službenika nasamo komunicira s optuženom Vasvijom Vidović kao braniocem, u posebnoj prostoriji SIPA, svjesna svojih protipravnih radnji i htijući to, a nakon što je R. D. iz torbe koju je držao kod sebe, izvadio mobilni telefon te isti pružio prema njoj, optužena Vasvija Vidović svjesna i znajući da navedeni mobilni telefon treba biti privremeno oduzet po naredbi Suda BiH i da isti služi dokazivanju u krivičnom postupku protiv R. D., na njoj poznat način preuzela telefon i sakrila u svoju torbu, s ciljem da skrivanjem mobilnog telefona koji služi dokazivanju znatno oteža dokazivanje protivpravnih radnji u krivičnom postupku protiv R. D. pred Sudom BiH”, saopštio je Sud BiH.

Dodaju da je presuda pravosnažna i da protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Vidovićeva je ranije bila osuđena na godinu dana zatvora, ali je tu presudu ukinulo Apelaciono odjeljenje i odredilo održavanje pretresa pred drugostepenim vijećem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vasvija Vidović

presuda

Sud BiH

Ranko Debevec

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

Hronika

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

3 h

0
Пронађена тијела у дворишту, син убио мајку и баку

Hronika

Pronađena tijela u dvorištu, sin ubio majku i baku

6 h

0
Тешка несрећа у БиХ: 9 особа повријеђено!

Hronika

Teška nesreća u BiH: 9 osoba povrijeđeno!

7 h

0
мајка и кћерка погинуле код шапца

Hronika

Poznato kada će biti sahranjene majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

14

32

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

14

14

Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

13

56

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

13

53

Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner