Advokatica Vasvija Vidović pravosnažno osuđena na šest mjeseci zatvora

Vasvija Vidović, poznata advokatica iz Sarajeva, pravosnažno je osuđena na šest mjeseci zatvora jer je nakon hapšenja nekadašnjeg predsjednika Suda BiH Ranka Debevva pokušala da sakrije njegov mobilni telefon.

Presudu je, nakon drugostepenog postupka, donijelo Apelaciono odjeljenje Suda BiH navodeći da je Vidovićeva kriva da je počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja.

”Optužena je oglašena krivom što je 18.12.2023. godine, oko 18:00 sati, nakon što je pristupila u službene prostorije Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), kao branilac tada osumnjičenog R. D., te kada je osumnjičenom R. D. omogućeno da bez prisustva policijskih službenika nasamo komunicira s optuženom Vasvijom Vidović kao braniocem, u posebnoj prostoriji SIPA, svjesna svojih protipravnih radnji i htijući to, a nakon što je R. D. iz torbe koju je držao kod sebe, izvadio mobilni telefon te isti pružio prema njoj, optužena Vasvija Vidović svjesna i znajući da navedeni mobilni telefon treba biti privremeno oduzet po naredbi Suda BiH i da isti služi dokazivanju u krivičnom postupku protiv R. D., na njoj poznat način preuzela telefon i sakrila u svoju torbu, s ciljem da skrivanjem mobilnog telefona koji služi dokazivanju znatno oteža dokazivanje protivpravnih radnji u krivičnom postupku protiv R. D. pred Sudom BiH”, saopštio je Sud BiH.

Dodaju da je presuda pravosnažna i da protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Vidovićeva je ranije bila osuđena na godinu dana zatvora, ali je tu presudu ukinulo Apelaciono odjeljenje i odredilo održavanje pretresa pred drugostepenim vijećem.