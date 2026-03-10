Teška nesreća u BiH: 9 osoba povrijeđeno!

Autor:ATV
10.03.2026
06:54
Komentari:0
Devet osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 21 sat dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Brankovići kod Žepča.
- Tri vozila su učestvovala u nesreći, Nakon sudara, tri vozača su prevezena u Dom zdravlja Žepče, gdje im je ukazana medicinska pomoć, nakon čega su upućeni u Kantonalnu bolnicu Zenica na dalje pretrage - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a ZDK.
Region
Uživanje: Prve fotografije Mirjane Pajković nakon novih snimaka
Naknadno su medicinsku pomoć zatražili i saputnici iz vozila. Šest njih je, nakon ukazane pomoći u Domu zdravlja, takođe prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica radi dodatne dijagnostike.
Zbog ove saobraćajne nesreće, saobraćaj na magistralnom putu M-17 na ovoj dionici i dalje je obustavljen, a na terenu su pripadnici policije koji obavljaju uviđaj.
Više informacija o uzrocima nesreće i stepenu povreda učesnika biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
08
07
08
05
08
04
08
00
07
51
Trenutno na programu