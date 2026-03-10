Transformacija Soraje mnoge šokira i dan danas: Nekada razmak između zuba, a danas milioni i obrve kao gusjenice

Poslednji put je kontroverzna starleta Soraja Vučelić privukla pažnju kada je uhvaćena na nastupu pjevačice Ane Nikolić u Zagrebu, a tada su svi komentarisali njen izgled.

Podsjetimo, posljednjih godina rijetko možemo Soraju vidjeti u javnosti, budući da se ne eksponira toliko često od kako je postala majka.

Soraja je poznata kao neko ko uvijek obrađuje slike u fotošopu, ali tada je šokirala izdanjem, pa ju je malo ko prepoznao.

Soraja na Instagramu

Najveću pažnju su privukle su Sorajine "neukrotive obrve", koje su od dugih dlaka, što je svima bilo čudno, pa su se mnogi zapitali koji je ovo trend u pitanju. Kako je uradila brojne plastične operacije na svom licu i tijelu, postoji mogućnost da je presadila i obrve, ali da je u tome očigledno pretjerala.

Soraja na Instagramu

Promijenila lični opis

Soraja je od prvog pojavljivanja na televiziji do danas drastično promijenila izgled, a mnogi su zaboravili kako je izgledala na početku kada je bila skroz prirodna djevojka.

Ona je karijeru započela u rijaliti programu "Veliki brat" 2011. Soraja je za sve ove godine imala čak osam estetskim operacija, a silikone u grudi je ugradila 2010, pred ovaj rijaliti koji ju je proslavio, a tada je imala razmak između zuba, a kasnije ih je uradila.

Soraja u Velikom bratu 2011. godine

Ona nikada nije željela da govori o tome šta je sve promijenila na sebi, a jednom prilikom je progovorila o estetskim korekcijama koje je imala.

"Pričalo se sve i svašta, mnogo puta sam demantovala neke navode. Radila sam usne, povećala sam ih... Uvećala sam i usne, dok sam nos smanjila", rekla je Vučelićeva kod Ognjena Amidžića.

Soraja u Velikom bratu 2011. godine

Ali tu nije kraj. Soraja je prošle godine odlučila da odradi dvije estetske intervencije. Kako je tada pričao izvor za domaće medije, Soraja se odlučila za najskupljeg hirurga u Turskoj, a na njegovoj klinici obavila je čak dvije operacija, koje ukupno iznose 30.000 dolara.

"Soraja se odlučila da ode u Tursku, izabrala je stvarno najjači tim hirurga, pored toga što su najjači, oni su i najskuplji bili. Po preporuci je otišla kod hirurga, htjela je da uradi mačije oči, ali pored toga uradila je jedan najsavremeniji laser za lice, koji doslovno mijenja kožu, poslije toga ne smije na sunce, oporavak je malo naporniji zbog svega što moraš da ispoštuješ, ali ona se dobro nosi sa time", rekao je tada izvor i dodao:

"Ona je sve platila 30.000 dolara, u suštini te mačije oči su koštale 25.000 dolara, a 5.000 je koštao taj laser, koji se radi u totalnoj anesteziji."