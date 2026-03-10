Anđela 3 mjeseca poslije porođaja saznala da je trudna! Sad sa mužem objavila još jednu vijest

Izvor:
Telegraf
10.03.2026
08:55
Komentari:0
Influenserka Anđela Đorđević (26) porodila se 9. septembra 2025. godine i na svijet je donijela dječaka i poslije 3 mjeseca ostala ponovo trudna.
Lijepe vesti je podjelila odmah, a sada su ona i njen partner otkrili pol bebe.
Naime, Anđela i njen suprug su juče, 8. marta, otišli na plažu sa dva buketa ruža - jedan je bio roze boje, a drugi plave.
Anđela je držala oči zatvorene dok je njen suprug pogledao papirić na kom je pisao pol bebe, a potom se ona okrenula i vidjela da on drži plavi buket, što znači da će njihova porodica biti bogatija za još jednog dječaka.
Inače, Anđela i njena porodica žive u Francuskoj.
- Ljudi, ja sam ponovo trudna. Ne znam šta da kažem, vjerujem da vas je sve ova informacija iznenadila. I nas je kad smo saznali, donekle.
Nauka i tehnologija
Jutjub opet testira strpljenje korisnika
Mi ovo znamo još od početka decembra, moj stomak se dosta vidi - rekla je ona i nastavila:
- Nije bilo iznenada, to smo željeli, htjeli smo da razlika između djece bude mala. Konstantin je imao 3 mjeseca kad smo saznali da sam trudna. Za mene je to bio šok, razne emocije, prepala sam se, sad sam presrećna. Jedva čekam, verujem da će biti izazovno.
(telegraf)
Scena
2 sedm0
Scena
2 sedm0
Scena
3 sedm0
Scena
2 sedm0
Scena
3 h0
Scena
3 h0
Scena
14 h0
Scena
14 h0
Najnovije
Najčitanije
11
33
11
26
11
24
11
22
11
12
Trenutno na programu