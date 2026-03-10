Logo
Anđela 3 mjeseca poslije porođaja saznala da je trudna! Sad sa mužem objavila još jednu vijest

Јутјуберка Анђела Ђорђевић
Foto: Youtube/ Andjela&Nadja

Influenserka Anđela Đorđević (26) porodila se 9. septembra 2025. godine i na svijet je donijela dječaka i poslije 3 mjeseca ostala ponovo trudna.

Lijepe vesti je podjelila odmah, a sada su ona i njen partner otkrili pol bebe.

Naime, Anđela i njen suprug su juče, 8. marta, otišli na plažu sa dva buketa ruža - jedan je bio roze boje, a drugi plave.

Anđela je držala oči zatvorene dok je njen suprug pogledao papirić na kom je pisao pol bebe, a potom se ona okrenula i vidjela da on drži plavi buket, što znači da će njihova porodica biti bogatija za još jednog dječaka.

Inače, Anđela i njena porodica žive u Francuskoj.

Na Jutjubu saopštila da je u drugom stanju

- Ljudi, ja sam ponovo trudna. Ne znam šta da kažem, vjerujem da vas je sve ova informacija iznenadila. I nas je kad smo saznali, donekle.

Mi ovo znamo još od početka decembra, moj stomak se dosta vidi - rekla je ona i nastavila:

- Nije bilo iznenada, to smo željeli, htjeli smo da razlika između djece bude mala. Konstantin je imao 3 mjeseca kad smo saznali da sam trudna. Za mene je to bio šok, razne emocije, prepala sam se, sad sam presrećna. Jedva čekam, verujem da će biti izazovno.

(telegraf)

Jutjuberke Anđela i Nađa

Anđela Đorđević

Komentari (0)
