Mađarski ministar naglasio da je Srpska značajan faktor: Kovačević i Trišić Babić sa Sijartom

ATV

10.03.2026

10:02

Ana Trišić Babić i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević sreli su se danas na otvaranju "Balkan foruma" u Budimpešti sa ministrom inostranih poslova Mađarske i velikim prijateljem Republike Srpske Peterom Sijartom.

Kovačević je rekao da je Sijarto tom prilikom još jednom naglasio da je Republika Srpska značajan faktor u našem regionu, koji zaslužuje poštovanje i sa kojim Mađarska planira dodatno produbiti saradnju.

"Trišić Babić i ja smo Sijartu i Vladi Mađarske na čelu sa premijerom Orbanom prenijeli pozdrave predsjednika /Milorada/ Dodika i poželjeli im svaki uspjeh, uz obostrano uvjerenje da će naša saradnja u budućnosti biti još sveobuhvatnija", naveo je Kovačević na "Iksu".

U Budimpešti se trenutno održava konferencija "Balkan forum", u organizaciji Mađarskog instituta za međunarodnu saradnju.

"Ana Trišić Babić će danas učestvovati na panel diskusiji o temi 'Izgradnja stabilnog i sigurnog regiona kroz stratešku povezanost', dok ću ja govoriti o temi 'Porodica, migracije i putevi ka otpornoj budućnosti'", objavio je Kovačević na "Iksu".

Peter Sijarto

Radovan Kovačević

Ana Trišić Babić

