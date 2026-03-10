Otkriveno koju će planetu Rusija istraživati poslije Mjeseca

Prva planeta koju će Rusija istraživati poslije Mjeseca je Venera, rekao je zamjenik ruskog premijera Denis Manutrov.

„Rusija je još 1970. prva u svijetu koja je uspješno spustila svemirsku letjelicu na drugu planetu u Sunčevom sistemu. I to je bila Venera. I zato ćemo se kretati u tom pravcu“, rekao je on.

Prema riječima Manturova, za realizaciju takvih ambicioznih projekata biće potrebni ozbiljni resursi, nestandardna inženjerska rješenja i talentovana i u pozitivnom smislu „drska“omladina.

(sputnik srbija)