Logo
Large banner

Otkriveno koju će planetu Rusija istraživati poslije Mjeseca

Izvor:

Sputnik Srbija

10.03.2026

10:47

Komentari:

0
Мјесец планета
Foto: Pixabay /rkarkowski

Prva planeta koju će Rusija istraživati poslije Mjeseca je Venera, rekao je zamjenik ruskog premijera Denis Manutrov.

„Rusija je još 1970. prva u svijetu koja je uspješno spustila svemirsku letjelicu na drugu planetu u Sunčevom sistemu. I to je bila Venera. I zato ćemo se kretati u tom pravcu“, rekao je on.

Prema riječima Manturova, za realizaciju takvih ambicioznih projekata biće potrebni ozbiljni resursi, nestandardna inženjerska rješenja i talentovana i u pozitivnom smislu „drska“omladina.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

Mjesec

Rusija

planeta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Научници успјешно узгојили леблебије у мјесечевој прашини: Резултат је импресиван!

Nauka i tehnologija

Naučnici uspješno uzgojili leblebije u mjesečevoj prašini: Rezultat je impresivan!

4 h

0
Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана

Republika Srpska

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

3 d

0
Орка кит убица

Nauka i tehnologija

Zastrašujući dokaz o kitovima ubicama: Tragovi zuba otkrili kanibalizam među orkama

4 d

0
Змија

Nauka i tehnologija

Naučnici pronašli čudovišnu zmiju od 15 metara, ruši sve rekorde!

1 sedm

0

Više iz rubrike

Екстензија за Google Chrome постала злонамјерна након преноса власништва

Nauka i tehnologija

Ekstenzija za Google Chrome postala zlonamjerna nakon prenosa vlasništva

2 h

0
Научници успјешно узгојили леблебије у мјесечевој прашини: Резултат је импресиван!

Nauka i tehnologija

Naučnici uspješno uzgojili leblebije u mjesečevoj prašini: Rezultat je impresivan!

4 h

0
Апликације које највише штете батерији телефона

Nauka i tehnologija

Aplikacije koje najviše štete bateriji telefona

12 h

0
свемир, звијезде

Nauka i tehnologija

Zagonetna "svemirska tišina": Da li vanzemaljci pokušavaju da komuniciraju?

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

33

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

11

26

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11

24

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

11

22

Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

11

12

"Još je u razvoju, snagu ne možemo procijeniti, ali jedno je sigurno - padaće rekordi"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner