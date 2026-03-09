Zagonetna "svemirska tišina": Da li vanzemaljci pokušavaju da komuniciraju?

Naučnici američkog Instituta SETI tvrde da bi "svemirsko vrijeme", uključujući solarne oluje i turbulencije plazme oko zvijezda, moglo otežati detekciju radio-signala iz dalekih dijelova svemira. Istraživači sugerišu da takvi fenomeni mogu izobličiti signale, uzrokujući da oni padnu ispod pragova za detekciju koje koriste današnje tehnologije.

Iako se pretrage za vanzemaljskom inteligencijom često smatraju "tišim" nego što bismo željeli, ovo novo istraživanje objašnjava zašto se ti signali možda ne mogu registrovati čak i ako vanzemaljske civilizacije pokušavaju da komuniciraju sa Zemljom. Aktivnosti zvijezda, uključujući solarne oluje i turbulencije plazme u njihovoj blizini, mogu proširiti radio-signale na širi spektar frekvencija, čime otežavaju njihovo otkrivanje u užem opsegu frekvencija na kojem radi većina današnjih teleskopa i detektora.

Višal Gadžar, astronom iz Instituta SETI, izjavio je da se signali mogu "razviti" i biti izobličeni zbog okruženja zvijezde koja "odašilje" te signale, a sve to može učiniti signal previše slabim da bi bio prepoznat sa Zemlje. Ova pojava, poznata kao "svemirska tišina", mogla bi objasniti zašto još uvijek nismo uspjeli da detektujemo jasne i prepoznatljive signale od vanzemaljskih civilizacija.

Ovo istraživanje ne isključuje mogućnost da vanzemaljski oblici života postoje i da pokušavaju uspostaviti kontakt, ali ukazuje na to da su trenutne tehnologije nedovoljne da prepoznaju signale koji dolaze iz vrlo udaljenih svemirskih sistema. Takvi "signali zamagljuju" neprirodni uvjeti u svemiru, a ovo istraživanje donosi nova saznanja o tome zašto naučnici i dalje ostaju u potrazi za vanzemaljskim inteligencijama.

Tim sa Instituta SETI došao je do ovih zaključaka analizom radio-signala sa svemirskih letjelica u Sunčevom sistemu i primjenom tih podataka na okruženja udaljenih zvijezda. Iako istraživanje ostavlja mogućnost za potencijalni kontakt sa vanzemaljcima, postavlja se pitanje da li ćemo ikada biti u mogućnosti da prepoznamo njihove pokušaje komunikacije.