Vocap uvodi pretplatu

07.03.2026

14:06

Vocap telefon
Foto: Anton/Pexels

Vocap razvija novu opcionalnu pretplatu za korisnike standardne aplikacije koja će donijeti dodatne funkcije u zamjenu za mesečnu naknadu.

Nova usluga nosi naziv Vocap Plus i trenutno je u fazi razvoja za Android i iOS uređaje.

Jedna od glavnih novina biće proširene opcije personalizacije aplikacije. Korisnici će moći da mijenjaju temu, ikonu aplikacije i akcentne boje interfejsa, uz izbor od 14 novih ikona i više različitih šema boja.

Pretplata bi trebalo da donese i značajno povećanje broja pinovanih razgovora. Dok je u standardnoj verziji moguće fiksirati tri četa na vrhu liste, korisnici Plus paketa moći će da pinuju čak 20 razgovora, prenosi WABetaInfo.

Pretplatnici će takođe dobiti pristup ekskluzivnim melodijama zvona za pozive u aplikaciji, koje će omogućiti lakšu personalizaciju notifikacija. U planu su i dodatni elementi kao što su ekskluzivni stikeri i naprednije reakcije na poruke, koje bi mogle biti interaktivnije i vizuelno bogatije.

Važno je naglasiti da će pretplata biti potpuno opcionalna. Sve osnovne funkcije aplikacije - slanje poruka, glasovni i video pozivi, grupni chatovi, deljenje medija i bezbjednosne opcije -ostaće besplatne za sve korisnike.

Vocap za sada nije objavio cenu pretplate niti datum zvaničnog lansiranja, a moguće je da će se neke funkcije promeniti pre nego što usluga postane dostupna široj javnosti.

Vocap

