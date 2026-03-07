Logo
Large banner

Amerikanci na udaru: Iran iznio podatke o broju poginulih vojnika

Izvor:

Tanjug

07.03.2026

15:27

Komentari:

4
Уништене зграде у Техерану
Foto: Tanjug/AP

Portparol Centralnog štaba iranske vojske "Hatam al-Anbija" tvrdi da je više od 200 američkih vojnika poginulo ili povrijeđeno u iranskim napadima.

Portparol je rekao danas da su snažni iranski udari na američke baze širom regiona tokom proteklih 24 sata nanijeli veliki udar američkim trupama i komandantima, prenijela je iranska agencija Tasnim.

Погинули амерички војници

Svijet

Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

Portparol je naveo da je 21 američki vojnik poginuo, a da je veliki broj njih povrijeđen u američkoj Petoj floti u regionu, dok je oko 200 američkih vojnika ubijeno ili ranjeno u vazduhoplovnoj bazi Al Dafra u blizini Abu Dabija.

Centralni štab Hatam al-Anbija je odjeljenje Generalštaba iranskih oružanih snaga koje je zaduženo za planiranje i organizovanje operacija u kojima učestvuju razne iranske vojne jedinice.

Podijeli:

Tagovi :

poginuli američki vojnici

Iran

Iran vijesti

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Авион, лет

Svijet

Švedska vlada naplaćuje spas: Evakuacija avionom iz rata košta više od 1.000 evra

5 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Nafta već na 90 dolara, milijarder poručuje: Izdržite mjesec, dok "eliminišemo teroriste"

7 h

1
Доналд Трамп

Svijet

Tramp se upravo oglasio, zaprijetio masovnim udarima: "Iran će danas..."

8 h

0
Нанесен снажан ударац америчким трупама! Иран уништио кључни систем војске САД

Svijet

Nanesen snažan udarac američkim trupama! Iran uništio ključni sistem vojske SAD

8 h

0

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Zadržavamo novac od Ukrajinaca dok se ne razjasni vlasništvo

5 h

0
Авион, лет

Svijet

Švedska vlada naplaćuje spas: Evakuacija avionom iz rata košta više od 1.000 evra

5 h

0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Svijet

"Dačić se oporavlja i sljedeće nedjelje će izaći iz bolnice"

8 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp se upravo oglasio, zaprijetio masovnim udarima: "Iran će danas..."

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner