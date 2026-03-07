Amerikanci na udaru: Iran iznio podatke o broju poginulih vojnika

Portparol Centralnog štaba iranske vojske "Hatam al-Anbija" tvrdi da je više od 200 američkih vojnika poginulo ili povrijeđeno u iranskim napadima.

Portparol je rekao danas da su snažni iranski udari na američke baze širom regiona tokom proteklih 24 sata nanijeli veliki udar američkim trupama i komandantima, prenijela je iranska agencija Tasnim.

Svijet Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

Portparol je naveo da je 21 američki vojnik poginuo, a da je veliki broj njih povrijeđen u američkoj Petoj floti u regionu, dok je oko 200 američkih vojnika ubijeno ili ranjeno u vazduhoplovnoj bazi Al Dafra u blizini Abu Dabija.

Centralni štab Hatam al-Anbija je odjeljenje Generalštaba iranskih oružanih snaga koje je zaduženo za planiranje i organizovanje operacija u kojima učestvuju razne iranske vojne jedinice.