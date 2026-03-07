"Dačić se oporavlja i sljedeće nedjelje će izaći iz bolnice"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se potpredsjednik Vlade Srbije i predsjednik SPS-a Ivica Dači oporavlja i dodao da će sljedeće nedjelje izaći iz bolnice.

Vučić je, tokom predstavljanja nacionalne strategije "Srbija 2030", a govoreći o planovima za zdravstvo, rekao da se šalio sa Dačićem na temu koliko bi njegovo liječenje koštalo u inostranstvu.

- Šalio sam se sa Ivicom Dačićem, pošto je u dosta dobrom stanju, oporavlja se i uskoro će, sljedeće nedjelje, izaći iz bolnice. Razgovarao sam sa njim i računao sam koliko bi koštalo to njegovo liječenje u inostranstvu - pet godina njegove velike plate, pet godina njegovog velikog rada ne može da plati samo ovo vrijeme koje je sad proveo u bolnici - rekao je Vučić.

Dačić je od 25. februara u bolnici zbog teške upale pluća.