Foto: ATV

Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir jer je svojim karakterom i ciljevima očigledno koncipiran tako da bude usmjeren protiv Srba i Srbije, a samim tim i Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Svaka manifestacija takvog koncepta i podrška Bošnjaka i Hrvata takvoj ideji, razara BiH na paramparčad", kaže Dodik. Srpski narod je svoju volju za regionalnom stabilnošću pokazao kroz inicijative poput Otvorenog Balkana - prostora saradnje, trgovine i slobodnog kretanja bez granica, kaže Dodik. "Dok smo mi nudili ekonomiju, povezivanje i stabilnost, drugi su očigledno izabrali vojno grupisanje i udruživanje jednih protiv drugih. Takve poruke ne doprinose povjerenju u regionu. Ipak, srpski narod zna da prepozna namjere i opasnost i uvijek je spreman da zaštiti svoje interese", rekao je Dodik. Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir jer je svojim karakterom i ciljevima očigledno koncipiran tako da bude usmjeren protiv Srba i Srbije, a samim tim i Republike Srpske.

Svaka manifestacija takvog koncepta i podrška Bošnjaka i Hrvata… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 7, 2026

