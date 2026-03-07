Logo
Dodik: Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir

Autor:

ATV

07.03.2026

13:42

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir jer je svojim karakterom i ciljevima očigledno koncipiran tako da bude usmjeren protiv Srba i Srbije, a samim tim i Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Svaka manifestacija takvog koncepta i podrška Bošnjaka i Hrvata takvoj ideji, razara BiH na paramparčad", kaže Dodik.

Srpski narod je svoju volju za regionalnom stabilnošću pokazao kroz inicijative poput Otvorenog Balkana - prostora saradnje, trgovine i slobodnog kretanja bez granica, kaže Dodik.

"Dok smo mi nudili ekonomiju, povezivanje i stabilnost, drugi su očigledno izabrali vojno grupisanje i udruživanje jednih protiv drugih.

Takve poruke ne doprinose povjerenju u regionu. Ipak, srpski narod zna da prepozna namjere i opasnost i uvijek je spreman da zaštiti svoje interese", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Milorad Dodik

Tirana

Priština

vojni savez

