Dodik: Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir

Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir jer je svojim karakterom i ciljevima očigledno koncipiran tako da bude usmjeren protiv Srba i Srbije, a samim tim i Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Svaka manifestacija takvog koncepta i podrška Bošnjaka i Hrvata takvoj ideji, razara BiH na paramparčad", kaže Dodik.
Srpski narod je svoju volju za regionalnom stabilnošću pokazao kroz inicijative poput Otvorenog Balkana - prostora saradnje, trgovine i slobodnog kretanja bez granica, kaže Dodik.
"Dok smo mi nudili ekonomiju, povezivanje i stabilnost, drugi su očigledno izabrali vojno grupisanje i udruživanje jednih protiv drugih.
Takve poruke ne doprinose povjerenju u regionu. Ipak, srpski narod zna da prepozna namjere i opasnost i uvijek je spreman da zaštiti svoje interese", rekao je Dodik.
