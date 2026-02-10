Sukob demonstranata i policije na protestu u Tirani, bacani Molotovljevi kokteli

Šest policajaca povrijeđeno je danas u sukobu sa demonstrantima tokom protesta u centru Tirane na koji je pozvala opozicija tražeći ostavku vicepremijerke Belinde Baluku zbog navodne kroupcije, a okupljeni građani bacali su Molotovljeve koktele na zgradu vlade Albanije.

Demonstranti su se, prenosi Juronjuz Albanija, najpre okupili ispred zgrade Vlade, gdje su, nakon obraćanja predsjednika Demokratske partije Saljija Beriše, pojedini učesnici bacali molotovljeve koktele i vatromet ka objektu.

Policija je intervenisala upotrebom vodenih topova kako bi rasturila okupljene, uz pozive da se djeca udalje sa skupa.

Poslije kraćih sukoba i pokušaja uklanjanja metalnih ograda, protest se premjestio ispred albanskog parlamenta, gdje je došlo do novih incidenata.

Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i baklje, izazvavši požar i nove sukobe sa policijom, a jedno vozilo je zapaljeno.

Ministarka unutrašnjih poslova Albana Kočiu navela je na društvenim mrežama da je pravo na protest "ponovo narušila grupa koja je izabrala silu umjesto riječi", poručujući da nasilje nikada ne može biti sredstvo i da nijedna agenda ne opravdava njegovu upotrebu.