Porodica, prijatelji i građani i večeras, 10. februara, su se okupili ispred čačanske bolnice kako bi zatražili odgovore na pitanje zašto je preminula četvorogodišnja devojčica Ema nakon operacije krajnika.

Okupljenima se obratio direktor Opšte bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić.

"O ovom nemilom događaju sam odmah obavešten, i znam da je nakon što je operacija završena u salu su odmah pozvana još dva anesteziologa, dečji kardiolog i pedijatar. Oni su devojčicu ponovo intubirali, ali nakon toga odlučili su da je transportuju u Beograd. Prethodno je urađen EKG, da bi se utvrdilo da li je neki problem sa srcem, utvrđeno je da nije. Dete je u pratnji dva anesteziologa upućeno za Beograd", rekao je Dabić, prenosi b92.

Ističe da kada su mu javili da je Ema preminula, njegova zakonska obaveza je bila da se odmah obavijeste Ministarstvo zdravlja i Zdravstvena inspekcija što je, kako kaže i uradio.

"Potom sam naložio i stručnu internu kontrolu. Posle je došla i inspektorka iz resornog ministarstva, koja je tražila svu dokumentaciju na uvid. Nakon te analize ona nije utvrdila propuste u vođenju dokumentacije, ali ona je pravnik nije lekar i uradila je ono što je u njenoj delatnosti. Druga komisija nije pronašla nepravilnosti tokom lečenja i same operacije", rekao je Dabić.

Banja Luka Sramota bez presedana u Banjaluci: Fekalni otpad istovaruju pred kuće građana

Dodaje da u tim slučajevima, Ministarstvo zdravlja Srbije obrazuje eksternu komisiju koja će da utvrdi eventualne propuste i nepravilnosti, a dolazak te komisije se očekuje ove sedmice.

Takođe, tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije.

Roditelji malene Eme, još jednom su istakli, da se na transport za Beograd čekalo tri sata i to vide kao jedan od najvećih propusta.

Narativ jednog dijela okupljenih građana, imao je sa druge strane, političku konotaciju i tražio je izričito ostavku direktora bolnice.

"Mi smo došli da podržimo roditelje, i mi imamo decu i ne želimo da se nikada više nešto slično ponovi. Ipak, ne možemo a da ne uvidimo da pojedini ovo koriste za neke političke poene i to je jako tužno. Nama je cilj da ako su lekari napravili grešku, da se to dokaže, a svako odgovoran za ovu tragediju, da odgovara za nju. Izgubljen je život deteta i mora se znati kako i zašto, sve ostalo je manje važno", kaže za RINU jedan od okupljenih.

Na dobacivanje prisutnih da bi trebalo da podnese ostavku Dejan Dabić rekao je da je spreman i na taj potez, ako će to nešto da rješi.

"Apsolutno sam spreman, ja ne podnosim vama ostavku, ja podnosim Ministarstvu zdravlja. Nikakav problem nemam sa podnošenjem ostavke. Sačekajte da se uradi, ako postoji bilo kakav propust i lekarska greška, onaj ko je kriv će odgovarati. Što se tiče moje ostavke, to je najmanji problem", rekao je on.