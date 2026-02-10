Logo
Uhapšeni bivši rukovodioci Staračkog doma

SRNA

10.02.2026

18:26

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Bivša direktorica i rukovodilac Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu, uhapšeni su zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj i od 2017. do 2024. godine oštetili tu ustanovu za više od sedam miliona dinara /oko 60.000 evra/.

MUP Srbije saopštio je da se sumnja da su bivša direktorica, čiji su inicijali G.S. /64/ i D.Đ. /49/, u periodu od 2017. do 2024. godine, nezakonito zadržavali za sebe i poklanjali trećim licima raznu tehničku robu kupljenu od dva privredna društva iz Leskovca novčanim sredstvima Ustanove.

ronaldo

Fudbal

Ronaldo prekinuo štrajk

Takođe, G.S. je osumnjičena da je koristila službeno vozilo u privatne svrhe, da je novčanim sredstvima Ustanove plaćala turističke aranžmane za sebe i svoje prijatelje, te omogućila da se sredstva Ustanove, predviđena za reprezentaciju, troše iznad dozvoljenog plana.

Oboje su osumnjičeni za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, određeno im je zadržavanje do 48 časova i biće sprovedeni na saslušanje u nadležnom tužilaštvu.

