Logo
Large banner

Majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Nisu mi dali ni da putujem sa Emom''

Izvor:

Telegraf

10.02.2026

15:08

Komentari:

0
Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''
Foto: Pexels

Nakon tragične vijesti da je četvorogodišnja djevojčica Ema M. iz Čačka preminula nakon rutinske operacije trećeg krajnika u čačanskog bolnici oglasila se i njena majka Sanja i rekla da i dalje čeka objašnjenje od onih koji su odgovorni za ovu tragediju.

- Iz bolnice me je maloprije zvala sekretarica direktora Dejana Dabića, rekli su mi da je do 12h u sali i da poslije toga može da porazgovara lično sa mnom. Rekla sam da tako ne želim, da je u 17h skup ispred bolnice i da izađe i pred ljudima objasni šta je bilo i šta se dogodilo. Ćutali su pet dana o ovome, nema potrebe da sada nasamo sa mnom priča - rekla je Sanja za ''Telegraf.rs''.

илу-вода-чаша-09112025

Zdravlje

Kako nedostatak vode utiče na tijelo: Ove simptome ne smijete ignorisati

Kako je dodala, u bolnici u Beogradu su joj rekli da je uzrok smrti edem pluća, ali da će oni takođe zatražiti sudsku obdukciju jer je dijete dovezeno iz Čačka u prilično lošem stanju.

- Rezultate obdukcije ne znam kada ćemo imati, taj izvještaj se pravi. Možemo samo da se nadamo da ćemo saznati pravu istinu - kazala je ona.

Kako je rekla, svi rezultati prije operacije bili su uredni.

- Ema je bila sasvim normalno i zdravo dijete. Svi rezultati prije operacije su bili uredni. Ono što me najviše boli jeste nehuman odnos. Rekli su mi da idem taksijem za Beograd, nisu mi dozvolili da putujem sa njom - kaže Sanja.

Паоло Замполи

Republika Srpska

Zampoli: Dobio sam dokument sa projektima koji ću predati američkim agencijama

Kako je majka ispričala, medicinska sestra joj je rekla da je operacija završena i trebalo je da probude djevojčicu, međutim, vratila se u salu i tamo ostala tri sata, a kada je izašla iz sale, samo je rekla da ne zna šta se dogodilo.

Dodaje da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima.

Podsjetimo, porodica, prijatelji malene Eme, ali i građani Čačka okupili su se sinoć ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku, tražeći odgovore na pitanja kako i zašto je došlo do smrti četvorogodišnje djevojčice nakon rutinske operacije trećeg krajnika. Kako je majka rekla, skup će se i danas održati, a porodica i građani traže odgovore.

пао авион

Svijet

Drama: Putnički avion pao u more, svi preživjeli

Oglasilo se Ministarstvo zdravlja

Odmah po dobijanju saznanja o nemilom događaju, Ministarstvo zdravlja je uputilo inspekciju u OB Čačak, da ispita okolnosti koje su dovele do nemilog događaja.

- Uporedo sa tim, a u skladu sa zakonskom procedurom, OB Čačak sprovela je unutrašnju kontrolu stručnog rada. U nastavku postupka naložen je i spoljašnji stručni nadzor, koji ocjenjuje kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje ljekara. Po dobijanju svih izveštaja, Ministarstvo zdravlja preduzeće sve mjere zakonom predviđene, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Podijeli:

Tagovi :

preminula djevojčica

operacija krajnika

Čačak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Srbija

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

17 h

0
Приштина: ЦИК потврдио резултате ванредних избора

Srbija

Priština: CIK potvrdio rezultate vanrednih izbora

19 h

0
Огласили се из болнице о смрти дјевојчице (4)

Srbija

Oglasili se iz bolnice o smrti djevojčice (4)

20 h

0
Орбан открио: Предсједник САД ми је тражио да нападнемо Србију

Srbija

Orban otkrio: Predsjednik SAD mi je tražio da napadnemo Srbiju

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner