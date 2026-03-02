Logo
Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

Несрећа у Српској, погинуо пјешак
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Zvornika poginuo je pješak.

Nesreća se dogodila na magistralnom putu Zvornik – Tuzla u mjestu Karakaj.

"U saobraćajnoj nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke „Ford“ kojim je upravljalo lice inicijala M.J. sa područja grada Zvornika i pješak S.S. sa područja opštine Šekovići“, navedeno je iz PU Zvornik.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac OJT Bijeljina.

