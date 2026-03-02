Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

Izvor:
ATV
02.03.2026
22:16
Komentari:0
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Zvornika poginuo je pješak.
Nesreća se dogodila na magistralnom putu Zvornik – Tuzla u mjestu Karakaj.
"U saobraćajnoj nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke „Ford“ kojim je upravljalo lice inicijala M.J. sa područja grada Zvornika i pješak S.S. sa područja opštine Šekovići“, navedeno je iz PU Zvornik.
Uviđaj je obavio dežurni tužilac OJT Bijeljina.
