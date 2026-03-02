Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Zvornika poginuo je pješak.

Nesreća se dogodila na magistralnom putu Zvornik – Tuzla u mjestu Karakaj. "U saobraćajnoj nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke „Ford“ kojim je upravljalo lice inicijala M.J. sa područja grada Zvornika i pješak S.S. sa područja opštine Šekovići“, navedeno je iz PU Zvornik. Uviđaj je obavio dežurni tužilac OJT Bijeljina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.