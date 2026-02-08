Veća izlaznost u Zvorniku nego 23. novembra

Predsjednik Gradske izborne komisije Zvornik, Mustafa Arifović rekao je da je u Zvorniku do 15 časova glasalo 28,92 odsto glasača.

"I mamo izlaznost u 15 časova. Izašlo je 15.319 glasača što je 28,92 odsto", rekao je Arifović.

Ističe da ovi podaci pokazuju da je izlaznost veća za 2,90 odsto u odnosu na 23. novembar prošle godine.

"U međuvremenu smo zaprimili četiri prigovora, dva prigovora od SNSD-a, jedan prigovor od SDS-a i jedno od strane građanina glasača", poručio je Arifović.