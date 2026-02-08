Logo
Large banner

Veća izlaznost u Zvorniku nego 23. novembra

08.02.2026

16:21

Komentari:

0
Већа излазност у Зворнику него 23. новембра
Foto: ATV

Predsjednik Gradske izborne komisije Zvornik, Mustafa Arifović rekao je da je u Zvorniku do 15 časova glasalo 28,92 odsto glasača.

"I mamo izlaznost u 15 časova. Izašlo je 15.319 glasača što je 28,92 odsto", rekao je Arifović.

Ističe da ovi podaci pokazuju da je izlaznost veća za 2,90 odsto u odnosu na 23. novembar prošle godine.

"U međuvremenu smo zaprimili četiri prigovora, dva prigovora od SNSD-a, jedan prigovor od SDS-a i jedno od strane građanina glasača", poručio je Arifović.

Podijeli:

Tag:

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ово је излазност до 15 часова

Republika Srpska

Ovo je izlaznost do 15 časova

4 h

0
Мјештани Табанаца код Зворника: Градоначелник Бијељине вршио притисак на бираче

Republika Srpska

Mještani Tabanaca kod Zvornika: Ljubiša Petrović vršio pritisak na birače

5 h

0
Излазност у Херцеговини до 15 часова

Republika Srpska

Izlaznost u Hercegovini do 15 časova

5 h

0
Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

Republika Srpska

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

6 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

38

Karan - Blanuša: Rezultati izbora po gradovima i opštinama

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner