Mještani Tabanaca kod Zvornika: Ljubiša Petrović vršio pritisak na birače

Gradonačelnik Bijeljini Ljubiša Petrović vršio je pritisak danas na birače Mjesne zajednice Tabanci kod Zvornika, rekli su za RTRS mještani.

"Jutros je boravio gradonačelnik Bijeljine ovdje. A do sada nikada nije došao, niti je znao gdje su Tabanci. Šta će on ovdje?", izjavio je jedan od mještana.

Drugi mještanin je izjavio da ga je iznenadio veliki broj posmatrača iz Bijeljine.

"Ovdje je čak bio i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović koji je vršio pritisak na građane", naveo je mještanin.