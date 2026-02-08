Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

Izvor:
ATV
08.02.2026
14:08
Komentari:1
Po principu "Drž' te lopova", opozicija i njoj bliski mediji, pokušali su da okrive vlast za urušavanje izbornog procesa, kupovinu glasova, zastrašivanje i uticanje na birače. Ipak, situacija je totalno suprotna.
Opozicija je na izbore izvela svoje brojne "prvake" kako bi, po njihovim riječima zaštitili volju građana, ali je istina sasvim drugačija.
Tako su aktivisti SDS-a na kapiji škole u Laktašima gdje se odvija glasanje na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.
SDS-ov Veselin Vujović, inače bivši načelnik Bileće, a aktuelni narodni poslanik je u Zvorniku ispred biračkog mjesta.
Sve nije moglo da prođe ni bez Ljubiše Petrovića, gradonačelnik Bijeljine, koji je takođe u Zvorniku. Ono što su nam građani nezvanično rekli jeste, da je sa Petrovićem grupa od 15 "batinaša", te da provociraju incidente.
Radoslav Dončić, poslanik Narodnog fronta Jelene Trivić, je u došao u Bakince kod Laktaša, da on "odbrani bolju naroda". Kako nam je nezvanično rečeno, taj pokušaj se sastoji od toga da nudi novac u zamjenu za glas.
Takođe, na društvenom mrežama su se pojavile i slike iz Banjaluke, gdje navodno aktivisti bliski kandidatu SDS-a Branku Blanuši i opoziciji stoje ispred biračkog mjesta na Šargovcu i pokušavaju da utiču na izborni proces.
Na osnovu informacija građana Šargovca, aktivisti bliski kandidatu SDS Branku Blanuši i opoziciji stoje ispred biračkog mjesta i pokušavaju da utiču na izborni proces. — Saša Šarčević (@saarcevic2901) February 8, 2026
Da li je to istina? @OSCEBiH @pod_lupom pic.twitter.com/n4NgHB1EYQ
