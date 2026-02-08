Logo
Large banner

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

Izvor:

ATV

08.02.2026

14:08

Komentari:

1
Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?
Foto: ATV

Po principu "Drž' te lopova", opozicija i njoj bliski mediji, pokušali su da okrive vlast za urušavanje izbornog procesa, kupovinu glasova, zastrašivanje i uticanje na birače. Ipak, situacija je totalno suprotna.

Opozicija je na izbore izvela svoje brojne "prvake" kako bi, po njihovim riječima zaštitili volju građana, ali je istina sasvim drugačija.

Tako su aktivisti SDS-a na kapiji škole u Laktašima gdje se odvija glasanje na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Активисти СДС-а у Лакташима
Aktivisti SDS-a u Laktašima

SDS-ov Veselin Vujović, inače bivši načelnik Bileće, a aktuelni narodni poslanik je u Zvorniku ispred biračkog mjesta.

Веселин Вујовић у Зворнику
Veselin Vujović u Zvorniku

Sve nije moglo da prođe ni bez Ljubiše Petrovića, gradonačelnik Bijeljine, koji je takođe u Zvorniku. Ono što su nam građani nezvanično rekli jeste, da je sa Petrovićem grupa od 15 "batinaša", te da provociraju incidente.

Љубиша Петровић у Зворнику
Ljubiša Petrović u Zvorniku

Radoslav Dončić, poslanik Narodnog fronta Jelene Trivić, je u došao u Bakince kod Laktaša, da on "odbrani bolju naroda". Kako nam je nezvanično rečeno, taj pokušaj se sastoji od toga da nudi novac u zamjenu za glas.

Радослав Дончић код Лакташа
Radoslav Dončić kod Laktaša

Takođe, na društvenom mrežama su se pojavile i slike iz Banjaluke, gdje navodno aktivisti bliski kandidatu SDS-a Branku Blanuši i opoziciji stoje ispred biračkog mjesta na Šargovcu i pokušavaju da utiču na izborni proces.

Podijeli:

Tagovi:

Ponovljeni prijevremeni izbori

Ponovljeni izbori

SDS

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

41 min

0
ГИК Добој: Нема пријављених инцидената на гласачком мјесту у Придјелу

Republika Srpska

GIK Doboj: Nema prijavljenih incidenata na glasačkom mjestu u Pridjelu

1 h

0
"Окупирали" бирачка мјеста, "пуштају" причу о куповини гласова: Нови покушаји да се прекроји воља народа

Republika Srpska

"Okupirali" biračka mjesta, "puštaju" priču o kupovini glasova: Novi pokušaji da se prekroji volja naroda

2 h

0
Колика је излазност до 11 часова на поновљеним изборима за предсједника Српске

Republika Srpska

Kolika je izlaznost do 11 časova na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske

2 h

2

Više iz rubrike

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

41 min

0
ГИК Добој: Нема пријављених инцидената на гласачком мјесту у Придјелу

Republika Srpska

GIK Doboj: Nema prijavljenih incidenata na glasačkom mjestu u Pridjelu

1 h

0
"Окупирали" бирачка мјеста, "пуштају" причу о куповини гласова: Нови покушаји да се прекроји воља народа

Republika Srpska

"Okupirali" biračka mjesta, "puštaju" priču o kupovini glasova: Novi pokušaji da se prekroji volja naroda

2 h

0
Колика је излазност до 11 часова на поновљеним изборима за предсједника Српске

Republika Srpska

Kolika je izlaznost do 11 časova na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske

2 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

13

33

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner