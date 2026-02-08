"Okupirali" biračka mjesta, "puštaju" priču o kupovini glasova: Novi pokušaji da se prekroji volja naroda

Kada nemate podršku naroda, stvori tenzije i dovedi u pitanje izborni proces. Tako se najprostije može objasniti ono što na dan ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske radi opozicija i njima bliski mediji.

Kao po običaju, u mjestima gdje opozicija gubi sa velikom razlikom (Doboj, Laktaši, Zvornik), pokušava se predstaviti da je došlo do nekih incidenata, "kupovine" glasova, krađe...

Bombastični naslovi

Mediji, bliski opoziciji, po običaju idu sa "bombastičnim" naslovima, sve u cilju da se naruši regularnost izbora. Istih onih izbora do kojih nije trebalo ni doći, jer svaki put treba podsjetiti kako su Kristijan Šmit, Sena Uzunović i političko Sarajevo poništili volju građana Srpske izrečenu na izborima 2022. godine.

Obrazac spina je postao već toliko isti da malo ko u njega vjeruje, ali više puta ponovljena laž, lako može da ubaci "zrno sumnje".

Obrazac se svodi na to da se "snimi" kupovina glasova. Onda mediji preuzmu ulogu "sveznajućeg", pa im je jasno i ko je kupio glas i za koga i za koliko. Naravno, na snimcima koje objave, ne vidi se ništa, niko ništa ne može da zaključi, sem "objektivnih" opozicionih medija.

Aktivisti SDS-a bukvalno "okupirali" glasačka mjesta

Ipak, istina je dijametralno suprotna. Kako nezvanično saznajemo, aktivisti SDS-a iz drugih opština su bukvalno "okupirali" mjesta ponovljenih izbora i provociraju incidente.

Idu čak toliko daleko da sami "puštaju priču" o tome da se kupuju glasovi sve u nadi da se opravda, po ko zna koji put, izborni debakl opozicije.

Očekivano "krenulo" u Doboju

Kao što se i očekivao, i ovaj put je poseban fokus na Doboju, gradu gdje SNSD ima ubjedljivu podršku naroda.

Od jutra je krenulo "agresivno". Posmatrač SDS-a je tražio uvid u lična dokumenta glasača, na što nema pravo. Došlo je i do incidenta sa Sanjom Vulić, poslanikom SNSD-a u PD PS BiH, koja je došla da glasa na svom izbornom mjestu. U sve se umiješao i SDS-ov posmatrač iz Teslića, koji je, kako kaže došao da "brani" kolegu.

Oglasili su se i iz GIK Doboj.

"Taj posmatrač će biti upozoren da to ne radi, a ukoliko nastavi biće odstranjen, jer to nije dozvoljeno. Nećemo dozvoliti da se od Doboja napravi afera u vezi izbora", rekao je predsjednik dobojskog GIK-a Nenad Paleksić.

Takođe, Paleksić je rekao da Gradskoj izbornoj komisiji nisu prijavljeni nikakvi incidenti na glasačkom mjestu u Pridjelu za koje ti isti "objektivni" mediji pišu da je napadnut posmatrač opozicije.

I postavlja se jedno sasvim logično pitanje, zašto bi bilo koja politička partija, a u ovom slučaju SNSD, koja ima ubjedljivu podršku naroda u nekoj lokalnoj zajednici, pravila incidente? Zašto bi samo ugrožavali svoju dominantu poziciju?

I ono što je isto treba pitati jeste, kome idu u prilog tenzije, incidenti ili bilo kakvo diskreditovanje izbornog procesa?

Da li ide u korist Republici Srpskoj ili političkom Sarajevu i onima koji žele da im se dodvore?