Otvorena biračka mjesta, prijavljen problem sa jednom posmatračem u Doboju

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske danas će biti ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izbori se odlukom Centralne izborne komisije BiH ponavljaju na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Pravo glasa ima ukupno 84.474 birača.

Ponovljeni izbori sprovode se na osnovu istih kandidatskih lista i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni 23. novembra.

Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević koji su nezavisni kandidati.

OTVORENO 31 BIRALIŠTE, PRIJAVLjEN PROBLEM SA POSMATRAČEM NA JEDNOM BIRAČKOM MJESTU U DOBOJU

Sva birališta u Doboju za glasanje na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske otvorena su na vrijeme, potvrđeno je iz Gradske izborne komisije /GIK/.

Predsjednik dobojskog GIK-a Nenad Paleksić rekao je novinarima da će na 31 biračkom mjestu glasati 17.562 birača.

On je naveo da je GIK izdao 404 akreditacije i da su prisutni posmatrači i iz drugih gradova, poput Teslića i Bijeljine.

Paleksić je rekao da su primili prijavu o neprimjerenom i agresivnom ponašanju jednog posmatrača na biračkom mjestu u Srednjoškolskom centru koji je tražio na uvid lična dokumenta birača po dolasku na biračko mjesto, na šta nema pravo.

"Taj posmatrač će biti upozoren da to ne radi, a ukoliko nastavi biće odstranjen", izjavio je Paleksić.

On je podsjetio da je Centralna izborna komisija /CIK/ BiH razriješila sinoć četiri predsjednika biračkih odbora u Doboju i njihove zamjenike, te imenovala nove.

BIRAČKA MJESTA OTVORENA NA VRIJEME U LAKTAŠIMA

Sva redovna biračka mjesta na području Laktaša za glasanje na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske otvorena su na vrijeme, rekla je Srni predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Laktaši Gordana Nišić.

Nišićeva je navela da se prijevremeni izbori za predsjednika Srpske u Laktašima ponavljaju na 24 biračka mjesta na kojima su ukupno upisana 17.323 birača.

Ona je navela da će biračka mjesta biti otvorena od 7.00 do 19.00 časova.

Prema njenim riječima, prijevremeni izbori ponavljaju se na četiri biračka mjesta u Osnovnoj školi u Laktašima.

"Prijevremeni izbori se ponavljaju i na biračkim mjestima u Trnu, Velikom Blašku, Drugovićima, Bakincima, Mrčajevcima i selima u Lijevču i Župi", precizirala je Nišićeva.

BIRALIŠTA OTVORENA NA VRIJEME U ZVORNIKU

Sva biračka mjesta na području grada Zvornika na kojima se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske otvorena su jutros u 7.00 časova, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji /GIK/.

Član GIK-a Zoran Đukanović rekao da se, prema odluci CIK-a, izbori na području grada Zvornika ponavljaju na 53 biračka mjesta, na kojima pravo glasa ima oko 35.000 birača.

On je dodao da su sve pripreme za održavanje ponovljenih izbora završene na vrijeme i da glasanje protiče bez problema.

BRATUNAC: NA VRIJEME OTVORENO SVIH 13 BIRAČKIH MJESTA

Svih 13 biračkih mjesta u Bratuncu na kojima se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske otvoreno je jutros na vrijeme u 7.00 časova, izjavila je Srni član Opštinske izborne komisije /OIK/ Ivana Milanović.

Prema njenim riječima, izborni dan je počeo na vrijeme i bez ikakvih problema i kašnjenja.

Ona je navela da je na biračkim spiskovima na biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori upisano 6.500 birača ili 35 odsto od ukupnog broja.

Na prijevremenim predsjedničkim izborima održanim 23. novembra prošle godine na ovih 13 biračkih mjesta u Bratuncu glasalo je 2.400 birača ili 35 odsto od broja upisanih.

VLASENICA: BIRAČKO MJESTO OTVORENO NA VRIJEME

Biračko mjesto Srednjoškolski centar jedan u Vlasenici na kojem se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske otvoreno je na vrijeme, a pravo glasa ima 468 birača, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Sanja Ristić.

Ona je izrazila uvjerenje da tokom glasanja neće biti problema.

Ristićeva je napomenula da je građanima omogućeno izdavanje ličnih dokumenata danas od 7.00 do 15.00 časova i sutra od 7.00 do 19.00 časova.

OBA BIRAČKA MJESTA OTVORENA NA VRIJEME U PRIJEDORU

Oba biračka mjesta u Prijedoru na kojima se danas ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske otvorena su na vrijeme u 7.00 časova.

Predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Prijedor Željko Škondrić rekao je da je izborni dan započeo uredno i na vrijeme.

"Broj registrovanih birača je 1.462 i to 905 u Gornjim Orlovcima, a 557 u Saničanima", rekao je Škondrić Srni.

U Gornjim Orlovcima 23. novembra izlaznost je bila 39,38 odsto i kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 189 glasova ili 53,85 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 157 glasova ili 44,7 odsto.

U Saničanima izlaznost je bila 64,57 odsto i kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 232 glasa ili 64,62 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 125 glasova ili 34,82 odsto.

BIRAČKO MJESTO U ŠARGOVCU OTVORENO NA VRIJEME

Jedino biračko mjesto u Banjaluci na kojem će danas biti održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, u Šargovcu, otvoreno je na vrijeme, a pravo glasa ima 539 birača, rekao je Srni predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

"Biračko mjesto 034B238 Šargovac dva otvoreno je na vrijeme. Birački odbor je juče pripremio biračko mjesto i nema nikakvih problema", naveo je Malinić.

OTVORENO BIRALIŠTE U SELU VRANjSKA U BILEĆI

U selu Vranjska u Bileći jutros je otvoreno biračko mjesto na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na kojem pravo glasa imaju 82 birača, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Jelena Kapor.

"Biračko mjesto je otvoreno u 7.00 časova i za sada nema nikakvih problema", rekla je Kaporova.