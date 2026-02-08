MUP Srpske izdao zabranu

08.02.2026
07:43
Komentari:0
Na putevima na području Doboja, Laktaša, Zvornika, Bratunca, Milića, Vlasenice i Osmaka danas je zabranjen saobraćaj za teretna vozila iznad tri i po tone i prevoz eksplozivnih materija zbog održavanja ponovljenih prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj.
Iz MUP-a su navei da je zabrana saobraćaja na snazi od ponoći do sutra ujutro u 6.00 časova.
Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i stanice za ovaj period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.
Naredbu o zabrani saobraćaja izdao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir s ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja ponovnih prijevremenih izbora.
Lokacije MUP-a za izdavanje ličnih dokumenta u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Milićima rade danas od 7.00 do 19.00 časova.
- Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju - dodaje se u saopštenju MUP-a.
