Logo
Large banner

MUP Srpske izdao zabranu

08.02.2026

07:43

Komentari:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Na putevima na području Doboja, Laktaša, Zvornika, Bratunca, Milića, Vlasenice i Osmaka danas je zabranjen saobraćaj za teretna vozila iznad tri i po tone i prevoz eksplozivnih materija zbog održavanja ponovljenih prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj.

Iz MUP-a su navei da je zabrana saobraćaja na snazi od ponoći do sutra ujutro u 6.00 časova.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i stanice za ovaj period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

Naredbu o zabrani saobraćaja izdao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir s ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja ponovnih prijevremenih izbora.

Lokacije MUP-a za izdavanje ličnih dokumenta u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Milićima rade danas od 7.00 do 19.00 časova.

- Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju - dodaje se u saopštenju MUP-a.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

Ponovljeni izbori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гласачки листић

Republika Srpska

Na ovim mjestima se glasa na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske

7 h

0
Поновљени пријевремени предсједнички избори на 136 бирачких мјеста

Republika Srpska

Ponovljeni prijevremeni predsjednički izbori na 136 biračkih mjesta

7 h

0
Савић: Српска постаје признат геополитички фактор

Republika Srpska

Savić: Srpska postaje priznat geopolitički faktor

16 h

0
ЦИК БиХ: Разријешени предсједници бирачких одбора у Добоју и њихови замјеници

Republika Srpska

CIK BiH: Razriješeni predsjednici biračkih odbora u Doboju i njihovi zamjenici

16 h

1

Više iz rubrike

Гласачки листић

Republika Srpska

Na ovim mjestima se glasa na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske

7 h

0
Поновљени пријевремени предсједнички избори на 136 бирачких мјеста

Republika Srpska

Ponovljeni prijevremeni predsjednički izbori na 136 biračkih mjesta

7 h

0
Савић: Српска постаје признат геополитички фактор

Republika Srpska

Savić: Srpska postaje priznat geopolitički faktor

16 h

0
ЦИК БиХ: Разријешени предсједници бирачких одбора у Добоју и њихови замјеници

Republika Srpska

CIK BiH: Razriješeni predsjednici biračkih odbora u Doboju i njihovi zamjenici

16 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

40

Krvniku iz Niša određen pritvor: osumnjičen da je ubio majku dvoje djece na kućnom pragu

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner