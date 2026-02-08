Na ovim mjestima se glasa na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova održavaju se danas, a pravo glasa ima oko 85.000 birača.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Republika Srpska Ponovljeni prijevremeni predsjednički izbori na 136 biračkih mjesta

Prema prvim rezultatima, prednos Siniše Karana bila je 9.577 glasova.

Nakon što su isključeni glasovi sa spornih biračkih mjesta, na kojima je Karan dobio čak 15.822 glasa više od Branka Blanuše, došlo je do rezultatske promjene.

Kandidat SDS sada ima 6.245 glasova više, a Karan na ponovljenim izborima ima zadatak da tu prednost nadoknadi.

Danas će u Zvorniku pravo glasa imati 35.533 birača koji će glasati na 53 biračka mjesta.

Riječ je o biračkim mjestima Centar 1, Centar 5, OŠ "Sveti Sava", Srpska varoš 1 i Srpska varoš 2, Šćemlija, Novo naselje 1, Novo naselje 2, Novo naselje 4, Novo naselje 5 i Novo naselje 8, kao i na biračkim mjestima: Novo naselje-Grobnice 1 i Novo naselje – Grobnice 2, Ekonomija 1 i Ulice 1.

U Karakaju će Zvorničani glasati na četiri biračka mjesta: Karakaj A, Karakaj B, Karakaj C i Karakaj D, dok će u Čelopeku svoje pravo moći da ostvare na tri biračka mjesta: Čelopek A, Čelopek B i Čelopek C.

U Tršiću, Skočiću, Roćeviću, Kozluku, Branjevu, Donjem Lokanju glasaće se na po dva biračka mjesta: Tršić A i Tršić B, Skočić A i Skočić B, Roćević A i Roćević B, Kozluk A i Kozluk B, Branjevo 1A i Branjevo 3, Donji Lokanj 1 i Donji Lokanj 2 Zvorničani će glasati i u naseljima: Tabanci, Kiseljak, Jasenica, Trnovica, Pađine, Donji Šepak, Srednji Šepak, Donja Pilica A, Gornja Pilica. Gornji Lokanj, Malešiću, Boškovićima, Šetićima, Ceru, Jardanu, Gornjim Grbavcima i Donjim Grbavcima, Snagovu i Gornjoj Kamenici.

U Doboju su izbori poništeni na 31 biračkom mjestu na kojem pravo glasa imaju 17.562 birača.

Dobojlije će ponovo glasati na biračkim mjestima u Gimnaziji, na dva biračka mjesta u OŠ "Dositej Obradović", na dva biračka mjesta u Domu učenika i takođe na dva biračka mjesta u OŠ "Sveti Sava".

Glasaće se i na dva biračka mjesta u Mjesnoj zajednici Čaršija i u Podnovlju, te po jednom biračkom mjestu u Srednjoškolskom centru, OŠ "Vuk Karadžić", Saobraćajnom fakultetu, te u naseljima: Pijeskovi, Bare, Pridjel Donji, Paklenica Gornja, Grapska Donja, Bušletić, Kožuhe B, Zelinja, Opsine, Prnjavor mali, Ritešić, Majevac, Trnjani , Glogovica, Božinci i Grabovica.

U Laktašima su izbori ponovljeni na 24 biračka mjesta na kojima pravo glasa imaju 17.234 birača.

Stanovnici Laktaša glasaće na ovim biračkim mjestima: Laktaši 1, Laktaši 2, Laktaši 7 i Laktaši 8, Trn 1, Trn 2A i Trn 3, Slatina 2, Maglajani A i Maglajani B, Glamočani 1, te u naseljima – Mrčevci, Kosjerovo, Aleksandrovac, Bakinci, Kriškovci, Čardačani, Jaružani, Drugovići, Veliko Blaško A, Veliko Blaško B, Šušnjari, Jablan 2B i Šeškovci.